Atac la sediul Youtube. Ce s-a anuntat despre suspecta (VIDEO)

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a împuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza miercuri agentia Reuters.

- Principala suspecta in cazul atacului din fața sediului YouTube din California era furioasa ca platforma ii filtra clipurile pe care aceasta le incarca și ca, din acest motiv, ea incasa mai puțini bani, relateaza BBC News.

- Ce i-a spus Anamaria Prodan mamei sale, aflata pe patul de spital. Impresara trece printr-o perioada foarte grea. Mama acesteia se afla internata in stare grava la Spitalul Elias și intreaga familie este alaturi de artista de muzica populara. Atunci cand Ionela Prodan si-a revenit, prima care a privit-o…

- Nashim Aghdam, in varsta de 38 de ani, este femeia care a deschis focul in sediul Youtube din San Bruno, California. S-a descoperit ca ea este un vlogger care militeaza pentru drepturile animalelor.

- Cine este atacatoarea de la sediul YouTube din California. Femeia care a impușcat trei oameni la sediul YouTube din California a fost identificata. Ea este Nasim Aghdam, o persoana de origine irakiana, susțin citate de CNN . Dupa atac, femeia și-a luat viața. Trupul ei neinsuflețit a fost gasit la fața…

- Judecatorii Instantei Supreme dezbat, joi, cel de-al doilea termen in dosarul in care au fost trimisi in judecata, intre altii, Ion Iliescu sau Petre Roman, cel privind evenimentele din iunie 1990. Avand in vedere ca la Inalta Curte nu este spatiu suficient pentru judecarea unei cauze cu un numar atat…

- Fostul procuror de la DNA Ploiesti a ajuns marti dimineata la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie. Pana sa intre in sediul institutiei conduse de Laura Kovesi, Mircea Negulescu nu a facut declaratii in fata presei. Inca nu se cunosc detalii despre prezenta fostului procuror de la DNA…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Romanca va ramane o perioada lunga pe locul I WTA, indiferent ce rezultate va avea la turneul din California, dupa eliminarea Carolinei Wozniacki, singura care ar fi putut sa o detroneze. Daneza a fost infranta in optimi de rusoaica de Daria Kasatkina, o rusoaica de numai 19 ani. In prezent , distanta…

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in urma cu cateva luni, cand Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Pamela Montenegro del Real, in varsta de 36 de ani, avea un canal de YouTube care se numea El Sillon TV, pe care il folosea pentru a intervieva oameni politici, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Cinci imigranti romani, capturati in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a ajuns vineri la sediul DNA. La plecarea de la sediul procurorilor anticoruptie, afaceristul supranumit “regele asfaltului” a precizat doar ca a fost chemat ca “martor in dosar”, alegand sa nu dea mai multe detalii cu privire la cauza in care a dat lamuriri in fata reprezentantilor…

- Un milionar excentric care a contractat doua stripperite pentru a sarbatori aniversarea de 12 ani a fiului sau, a starnit revolta pe internet. Momentul a fost filmat si distribuit pe retele sociale precum YouTube. In imagini se poate vedea cum tatal isi incurajeaza fiul sa-si scoata camasa si sa le…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Dezvaluirea a fost facuta de premierul Mihai Tudose, la Antena 3. ”De azi, am un nou consilier, pe probleme de sport”, a explicat pesedistul. ”In 2013, am caștigat dreptul de organizarea a unei grupe…