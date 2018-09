Atac la o paradă militară din Iran: 24 de persoane au fost ucise, peste 60 sunt rănite Sangerosul atac este o lovitura importanta pentru Iran, o țara OPEC ce a fost relativ stabila in comparație cu țari arabe din jur ce s-au confruntat cu tot felul de mișcari populare incepand cu 2011. Garzile Revoluționare sunt cea mai puternica și cea mai bine inarmata forța militara iraniana, controland și participații de miliarde de dolari in economia țarii. Ministrul de externe de la Teheran a afirmat ca țara sa va raspunde decisiv la atac. LIVETEXT, desfașurarea evenimentelor: 14.48 Potrivit ultimelor informații, printre cei 24 de morți sunt 12 soldați ai Garzilor Revoluționare, iar numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

