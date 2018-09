Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Claire Danes, protagonista serialului de televiziune "Homeland", a devenit mama pentru a doua oara, dupa ce a nascut la inceputul acestei saptamani un baiat, a anuntat vineri site-ul revistei People. Cel de-al doilea fiu al actritei Claire Danes, care este casatorita cu actorul britanic…

- Dramaturgul american Neil Simon, caștigator a numeroase premii internaționale cu piese de teatru ca "Amintiri din Brighton Beach", "Un cuplu ciudat" sau "Lost In Yonkers", a decedat duminica la varsta de 91 de ani, informeaza presa americana.Neil Simon a fost autorul mai multor comedii faimoase…

- Accidentul a avut loc in apropiere de Faget, pe drumul Sfantul Ion, vineri, 24 august, in jurul orei 15.10. Potrivit martorilor, trei masini ar fi fost implicate in accident, iar printre raniti se afla si doi copii.

- Saptamana a inceput foarte bine pentru o parte dintre artistii internationali. Luni, la New York, a avut loc gala MTV Video Music Awards 2018, iar printre castigatori s-a aflat si Cardi B. Cardi B, pe scena MTV Video Music Awards 2018 Artista in varsta de 25 de ani a fost nominalizata la toate categoriile,…

- Printesa Madeleine a Suediei a decis sa se mute in Florida, SUA, alaturi de familie, conform unui comunicat dat publicitatii joi de Casa Regala de la Stockholm, transmite DPA. Printesa si sotul sau, omul de afaceri Christopher O'Neill, s-au decis sa se mute in Florida. Cei doi au trei…

- A avut un accident și a intrat in coma, iar cand s-a trezit nu și-a recunoscut propriul soț și nici pe cei patru copii adulți. Mai mult, femeia a uitat ca primul ei soț a murit și ca este casatorita pentru a doua oara. Angela Hartung a fost lovita de o mașina in timp ce traversa o intersecție din New…

- Autoritatile au gasit trupul neinsufletit al lui Ditko in apartamentul sau din New York la 29 iunie, desi se crede ca autorul a fi murit cu doua zile inainte, informeaza revista de specialitate The Hollywood Reporter.Desi a devenit cunoscut fanilor pentru contributia sa la crearea Spider-Man…