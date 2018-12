Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 13,30 (12,30 GMT), doi suspecti au atacat calugarii dupa care i-au incatusat si tinut ostatici mai multe ore, in aceasta biserica din Floridsdorf, in nordul Vienei, inainte de a fugi. Victimele au fost gasite de politie la ora 16,17. "Din cate stim, cel putin unul dintre suspecti a cerut…

- Cel putin cinci calugari au fost raniti joi, dupa ce au fost atacati de doi indivizi neidentificati într-o biserica din Viena, a anuntat Politia austriaca, precizând ca nu sunt indicii care sa sugereze ca ar fi fost vorba de un act terorist, ci pare

- Cel putin cinci calugari au fost raniti joi, dupa ce au fost atacati de doi indivizi neidentificati intr-o biserica din Viena, a anuntat Politia austriaca, precizand ca nu sunt indicii care sa sugereze ca ar fi fost vorba de un act terorist, ci pare sa fi fost un jaf.

- Un atacator a ucis trei persoane, printre care si un politist, la un spital din Chicago, conform autoritatilor, scrie The Guardian. Atacatorul a deschis focul la spitalul Mercy din cartierul South Side al orasului. Politia din Chicago a anuntat „cu mare tristete” moartea ofiterului Smuel Jimenez dupa…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Cel puțin 12 oameni au fost omorați intr-un bar din Venture Conty, California, in urma unui atac armat. Printre victime se numara și ajutorul șerifului poliției locale. Totodata, alte zeci de oameni au fost raniți. Atacatorul a fost omorat de polițiști. Potrivit Newsweek, la fața locului…

- Echipele speciale de interventie sustin ca, cel mai probabil, tragedia ar fi fost provocata de o scurgere de gaz. Politia analizeaza insa toate cauzele. Potrivit autoritatilor locale, explozia s-ar fi produs in cantina colegiului. Presa locala informeaza ca numarul victimelor ar putea creste…

- Cel putin 20 persoane au murit dupa ce o limuzina care participa la o nunta a lovit un grup de pietoni, in statul american New York, anunta autoritatile din Statele Unite.Accidentul rutier s-a produs in comitatul Schoharie din statul New York, anunta Politia regionala, citata de site-ul TimesUnion.com.…