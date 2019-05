Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica reala este estimata la 3,3% pentru 2019 și 3,1% pentru 2020, se arata într-un raport al Comisiei Europene publicat marți, dar atrage atenția ca incertitudinea și impredictibilitatea politicilor publice pot avea un efecte negative asupra consumului și investițiilor, împiedicând…

- Inflația va fi in acest an de 3,2%, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza , in creștere cu 0.4% fața de estimarea precedenta. CNSP este o instituție aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Mai exact, este controlata de la Darius Valcov,…

- Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Ion Ghizdeanu, a declarat, miercuri, la dezbaterile parlamentare privind aprobarea OUG de implementare a programului "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" pentru minori, ca sunt 10.300 conturi deja deschise, conform Mediafax.Citește…

- CE: Raportul de tara pentru Romania Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Multi români nu beneficiaza de cresterea economica din ultimii ani, iar saracia a crescut semnificativ în rândul copiilor si la sate. Este evaluarea facuta…

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- Declarație tranșanta facuta la București de prim vicepreședintele Comisiei Europene. "De la publicarea raportului MCV nu am vazut progres, am vazut doar o ignorare a documentelor Uniunii din partea Guvernului și incercam, in spiritul cooperarii, sa gasim cea mai buna

- Dupa ce saptamâna trecuta social democrații l-au criticat dur pe ministrul Justiției și au vorbit despre posibilitatea retragerii sprijinului politic, conducerea PSD a amânat luni discuția pe acest subiect. Președintele PSD anunțase cu o zi în urma, la Slobozia, "ca trebuie sa…

- Autoritatile fiscale din Bulgaria, care au implementat cu succes un program de modernizare realizat cu sprijinul Bancii Mondiale, program pe care Romania l-a abandonat dupa sase ani de amanari si prelungiri, au rezultate net superioare Fiscului autohton in privinta cresterii gradului de colectare.…