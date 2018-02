Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- "O persoana care conducea un autovehicul a lovit o bariera de securitate", a anuntat Secret Service intr-un comunicat, precizand ca masina nu a reusit sa treaca dincolo de aceste bariere. Casa Alba a fost izolata, iar agentii de securitate si-au ocupat posturile, fara sa se deschida focul…

- "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata, a fost luat in custodie de Secret Service. Vehiculul nu a rupt bariera de securitate si niciun oficial nu…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Donald Trump a fost aspru criticat in urma discursului susținut la Casa Alba despre incidentul cumplit de la o școala din Florida, in urma caruia au murit 17 elevi. Președintele SUA a fost surprins cu o hartiuța pe care scria tot ceea ce trebuia sa le zica supraviețuitorilor, iar pe…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP.

- Arma a fost descoperita in timpul unui control de securitate, duminica dimineata, in bagajele soferului, care urma sa conduca un vehicul care transporta presa de la Mar-a-Lago, resedinta presedintelui, la terenul de golf unde Trump s-a dus sa faca o partida. ”Individul se afla in mod legal in posesia…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sosit, joi, la Davos, unde elita economiei lumii se intreba daca liderul de la Casa Alba va vorbi, din nou, despre "America First", in contextul in care, secretarul sau al...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Presedintele american, Donald Trump, are, la cei 71 de ani ai sai, "o sanatate excelenta", a informat vineri seara Casa Alba citandu-l pe medicul acestuia, dupa prima vizita medicala de la preluarea puterii in urma cu un an, relateaza AFP. "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri),…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, duminica, bilantul realizarilor din 2017 si a reiterat retorica din primul sau an de mandat prin intermediul unui clip video cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- China si Rusia lucreaza in detrimentul intereselor Statelor Unite, afirma Casa Alba, intr-un document care defineste "Strategia de securitate nationala" si ale carei mari linii urmeaza sa fie prezentate de Donald Trump luni, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte, transmite…

- Donald Trump l-a autorizat pe administratorul NASA Robert M. Lightfoot sa „conduca un program inovativ de explorare pentru a trimite astronauti americani inapoi pe Luna si, eventual, pe Marte”, scrie CNN, conform news.ro.Presedintele american a semnat luni, la Casa Alba, o directiva in acest…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Decizia foarte așteptata a președintelui Donald Trump de a reloca ambasada americana in Israel la Ierusalim a fost amanata și nu va fi dezvaluita luni, a anunțat Casa Alba, transmite AFP. "Președintele a fost clar în legatura cu aceasta afacere de la început: nu este…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Zile dificile pentru presedintele american. Avocatul lui Donald Trump i-a sarit astazi in ajutor. Sustine ca el si nu presedintele ar fi postat un mesaj incriminator pe contul de twitter al liderului de la Casa Alba. Este vorba de mesajul in care Donald Trump lasa sa se inteleaga faptul ca ar fi stiut…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…