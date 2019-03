La o saptamana dupa petrecerea atacului, autoritatile spaniole incercau in continuare vineri sa faca lumina asupra acestui incident de la ambasada Coreei de Nord, de unde au fost furate mai multe calculatoare, relateaza AFP. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de mai multe media spaniole, zece oameni ar fi patruns vinerea trecuta in ambasada, 'inarmati' cu pistoale false. Ei le-ar fi pus calus si le-ar fi legat mainile celor cateva persoane prezente in interiorul reprezentantei diplomatice. Atacatorii au plecat apoi cu documente, calculatoare si telefoane, la volanul a doua autovehicule…