- Primaria Capitalei a transmis, joi, ca RADET a demarat o serie de lucrari de reparații la rețeaua de termoficare și acesta este motivul pentru care mai mulți bucureșteni nu au avut apa calda in cursul zilei. ”In acest moment, RADET nu inregistreaza nici o avarie in rețea, ci executa lucrari programate…

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, intrarea in faliment a RADET, iar Primaria Municipiului Bucuresti anunța ca intreaga activitate a RADET va fi preluata, in cel mai scurt timp, de Compania Municipala Termoenergetica. ”Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ieri ca pe 11 aprilie s-a nascut primul copil prin programul "O sansa pentru cuplurile infertile", derulat de Primaria Municipiului București (PMB). "Fericita mamica a nascut la Maternitatea Spitalului Cantacuzino din Capitala o fetita perfect sanatoasa, care…

- In urma materialelor de presa in care sunt citate declarații ale administratorului special al ELCEN cu privire la situația RADET, Primaria Capitalei face urmatoarele: PRECIZARI Distribuția apei calde, de la RADET catre populație, nu este afectata de actuala situație juridica a regiei Primaria Capitalei…

- Planul de reorganizare a RADET a fost aprobat vineri, in Adunarea Generala a Creditorilor, activitatea regiei urmand, astfel, sa fie transferata companiilor proprii ale Primariei Capitalei. Potrivit municipalitații, planul va fi trimis pentru confirmare judecatorului sindic. „Pozițiile publice exprimate…

- Compania municipala Energetica, una dintre societațile proprii ale Primariei Capitalei despre care Curtea de Apel a stabilit ca au fost inființate ilegal, va fi dizolvata, apoi divizata in alte doua companii. Acestea ar urma sa se ocupe de producerea și distribuția energiei termice, in condițiile in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca stimulentele financiare acordate de municipalitate in 2018 vor fi acordate și anul acesta, in ciuda faptului ca edilul s-a plans recent ca bugetul PMB a fost taiat. Pana la 31 ianuarie, au fost acordate stimulente de 400 de milioane de lei, scrie Mediafax.Citește…

- Confederația Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a solicitat Primariei Capitalei aprobarea desfașurarii unui miting de protest in Piața Victoriei, in zilele de 13, 14, 27 și 28 februarie, in intervalul 9.00 – 15.00. Transportatorii acuza Guvernul ca refuza sa actualizeze legea taximetriei…