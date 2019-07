Atac ''israelian'' asupra sudului Siriei (presa de stat)

Stiri pe aceeasi tema

- Șase militari au fost uciși miercuri intr-o explozie care a avut loc in provincia Daraa din sudul Siriei, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, potrivit postului Al-Arabiya, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Silviu Manastirea anunța ca lui Klaus Iohannis i se pregatește o cursa!…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a confirmat ca atacul cu bomba a vizat gazoductul intr-un sector din Badiya, vastul desert din centrul Siriei, unde sunt inca prezenti jihadisti din gruparea Stat Islamic (SI).Gazoductul permite transportarea zilnica a 2,5 milioane de…

- Cel putin trei soldati sirieni au fost ucisi si sapte raniti in tiruri de rachete israeliene care au vizat duminica in zori provincia Qouneitra din sudul tarii aflate in razboi, a informat agentia oficiala Sana, citand o sursa militara, transmite France Presse. Dupa ce a vizat la inceput…

- “Nu vom tolera tiruri impotriva teritoriului nostru”, a declarat Netanyahu intr-un comunicat. Intr-un alt comunicat publicat simultan, armata israeliana a indicat ca “face responsabil” regimul sirian pentru “orice actiune impotriva Israelului”. Potrivit aceleiasi surse, doua rachete au fost trase…

- Sistemele de aparare antiaeriene au interceptat sambata seara mai multe proiectile lansate din direcția Israelului, pentru a doua noapte la rand, a transmis agenția de presa siriana SANA, citata de Reuters si Mediafax.Proiectilele au fost lansate din „teritoriile ocupate” in spațiul aerian…

- Aproximativ 25 de lovituri aeriene au vizat vineri pozitii ale rebelilor in nordul Siriei, in cadrul actualei campanii militare ce are drept scop infrangerea militantilor ultraradicali in ultimele lor bastioane, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua…

- Guvernul sirian a cucerit orasul Qalaat al-Madiq (nord-vest), in timp ce fortele sale inainteaza in cel mai mare teritoriu rebel aflat sub un bombardament masiv, potrivit unor locuitori ai orasului si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza Reuters potrivit Agerpres. …

- Cel puțin 12 civili au fost uciși în urma unor atacuri ale forțelor guvernamentale susținute de forțe armate ruse în nord-vestul Siriei, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediul în Marea Britanie, citat de France 24, conform Mediafax.Potrivit organizației,…