- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing intr-un atac cu cutit comis de un barbat intr-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat...

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite luni in metropola australiana Sydney, dupa ce un tren s-a izbit cu putere de tampoanele de franare amplasate la capatul liniei de cale ferata din gara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- 14 oameni au fost raniți într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marți în centrul orașul belgian Anvers, scrie Agerpres, citând DPA și Reuters. Poliția locala a exclus varianta unui atentat terorist.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri in provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, intre care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa intre Malaga si Sevilla si a deraiat in orasul Arahal din cauza conditiilor nefavorabile provocate…

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Accidentul s-a produs atunci cand un grup de turiști naviga pe un rau spre canalele exotice din Tortuguero.Potrivit bilanțului comunicat de autoritați, femeia decedata avea intre 20 și 25 de ani, in timp ce alte doua persoane au fost grav ranite, cinci au suferit lovituri serioase și alte…

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, dupa ce un sofer a lovit o femeie care traversa regulamentar, masina intrand apoi pe contrasens intr-un alt autoturism. Conducatorul auto care a provocat evenimentul a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Traficul rutier intre Mediaș și Sighișoara a fost afectat, marti, din cauza unui accident rutier ce a avut loc in zona Dumbraveni. Un șofer in varsta de 27 de ani din Mureș, care circula dinspre Mediaș catre Dumbraveni, la efectuarea virajului la stanga nu a acordat prioritate unui alt autoturism…