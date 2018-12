Cel putin 43 de persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, luni, intr-un atac lansat impotriva unui complex de cladiri guvernamentale din Kabul, luat cu asalt timp de aproximativ sapte ore de barbati inarmati, fiind unul dintre cele mai sangeroase atacuri comise in capitala afgana de la inceputul anului, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, relateaza AFP.



In complex se afla cladiri ale ministerelor Lucrarilor Publice si Muncii si Problemelor Sociale. Acesta este cel mai sangeros atac comis la Kabul de la cel de luna trecuta comis de un kamikaze in cursul unei adunari a unor…