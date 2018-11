Atac într-o facultate din China: 12 victime Un barbat inarmat a ucis vineri un student si a ranit alte 11 persoane la un institut tehnic din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, acesta fiind cel mai recent act de violenta produs in locuri publice din China, transmite Reuters. Autorul, un barbat de 20 de ani avand numele de familie Yang, a ranit noua studenti si doi profesori in jurul orei locale 11:25 (03:25 GMT), a anuntat administratia din orasul Anning pe reteaua Weibo, versiunea chineza a Twitter. Autoritatile locale, care ancheteaza cazul, nu au precizat ce arma a folosit autorul atacului. Infractiunile cu violenta sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a ucis vineri un student si a ranit alte 11 persoane la un institut tehnic din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, acesta fiind cel mai recent act de violenta produs in locuri publice din...

- Cel putin un student a murit, iar altii au fost raniti dupa ce un individ a comis un atac la un institut politehnic din provincia chineza Yunnan, anunta autoritatile din China, citate de site-ul agentiei Reuters.Un individ in varsta de 20 de ani a comis atacul la Institutul Politehnic din…

- "'The Great Show' va fi amanat pentru o data ulterioara din anumite motive. Ne cerem scuze pentru neplacerile create", au transmis reprezentantii casei de moda italiene pe reteaua de socializare chineza Weibo. Polemicile au aparut dupa publicarea pe contul de Instagram al casei Dolce &…

- China a confirmat un nou focar de pesta porcina africana in provincia Liaoning, din nord-estul Chinei, a indicat luni Ministerul Agriculturii, citat de Xinhua. Dintr-un numar de 3.358 de porci crescuti in mai multe sate din municipalitatea Yingkou, 334 s-au imbolnavit si 93 au murit, potrivit…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Trei persoane au fost ucise si 43 ranite dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia Hunan, miercuri seara.Informatia a fost transmisa de autoritatile din Hengyang, precizand ca au retinut soferul care avea cazier. Incidentul…

- Cinci persoane au murit si alte 16 au fost date disparute in urma unei inundatii care s-a produs duminica in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Inundatia a fost provocata de ploile abundente care au cazut in orasul Mendong din tinutul Malipo in…

- Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste 1,2 milioane de persoane din 27 de regiuni din estul provinciei Guangdong. Doi oameni au murit…