Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul in trafiuc miercuri dupa-amiaza, la Seattle. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite. Atacatorul a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, iar ulterior a provocat o tamponare, in momentul in care a incercat sa fuga intr-o masina furata, potrivit…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua au fost grav ranite miercuri dupa-amiaza in Seattle, intr-un moment de varf al traficului, de un atacator care a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, provocand ulterior o tamponare

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat luni o comisie regala, o forma de ancheta publica, cu privire la evenimentele care au condus la atacul din 15 martie asupra a doua moschei din orasul Christchurch in care au fost ucise 50 de persoane, relateaza Reuters, citeaza

- UPDATE ora 9:00 – Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat vineri ca 49 de persoane au fost ucise in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, relateaza DPA. Potrivit sefei guvernului, 20 de persoane au fost grav ranite. Jacinda Ardern a spus ca nivelul de alerta a fost ridicat…

- Politia din Noua Zeelanda a retinut patru persoane vineri, dupa incidentele armate care au avut loc la doua moschei in orasul Christchurch, scrie agerpres.ro."Exista patru persoane in custodie.

- Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite dupa ce au fost impușcate intr-un club de noapte din statul mexican, a informat biroul procurorului local, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Nu este clar inca cine este autorul atacului armat. Un grup de barbați…

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise si 77 au fost ranite in urma unui atac cu bombe care a avut loc intr-o catedrala romano-catolica din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza BBC si agentia Reuters. Atacul a avut loc pe Insula Jolo. Prima bomba a explodat chiar in timpul slujbei de…

- Aproximativ 20.000 de persoane au fost ucise in Siria in 2018 - anul cel mai putin sangeros de la inceputul razboiului, in 2011, in care regimul lui Bashar al-Assad si-a consolidat acapararea teritoriala, a anuntat luni un ONG, relateaza AFP, scrie news.ro.In decursul acestui an, puterea lui…