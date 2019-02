Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ucise si mai multi politisti au fost raniti vineri de un barbat de 45 de ani care a deschis focul intr-o cladire dintr-o zona industriala aflata in suburbii ale orasului Chicago, a anuntat politia locala intr-o conferinta de presa, precizand ca atacatorul a fost ucis, relateaza…

- Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul, evocand pe Twitter o situatie inca "in plina desfasurare". Autoritatile locale au confirmat pe un cont de Twitter arestarea atacatorului, dar ulterior s-a revenit asupra informatiei, comunicandu-se ca suspectul este mort.Agentia federala…

- Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, nordul SUA, ranind mai multe persoane, intre care patru politisti, atacatorul fiind arestat, au anuntat presa si autoritatile locale, relateaza AFP preluata de Agerpres. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul,…

- Sapte persoane au murit iar alte 30 sunt ranite in urma unei incendiu izbucnit intr-o cladire rezidentiala din partea de vest a Parisului, au informat marti autoritatile, citate de agentia Reuters. Focul a fost stins marti dimineata, in jurul orei 07.00.

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40…

- Trei persoane, inclusiv un polițist, au fost ucise de un individ care a deschis focul in incinta unui spital din orașul american Chicago, au anunțat autoritațile, precizand ca și atacatorul a murit, informeaza postul CBS News.Citește și: Tragedie rutiera in Portugalia. Un segment de autostrada…