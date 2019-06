Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii au avut loc la bordul a doua petroliere in Golful Oman, echipajele navelor fiind evacuate, au anunțat companiile de navigație și surse industriale, la o luna de la un accident similar petrecut in regiune, relateaza Reuters.

- Doua petroliere au fost atacate, aparent cu torpile, în Golful Oman, joi, iar echipajele au fost evacuate. Incidentul vine la o luna dupa ce alte patru nave au fost ținta unor atacuri pe care SUA le-au atribuit Iranului.

- Khalid al-Falih, ministrul Energiei din Arabia Saudita, a anunțat luni ca doua tancuri petroliere ale statului au fost ținta unui atac de sabotaj luni, pe coasta emiratului Fujairah, amenințând securitatea rezervelor globale de petrol, scrie Reuters. Potrivit declarațiilor lui Falih, unul…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua.Citește și: Ieșire-fulger a lui Rareș Bogdan: ‘Lasați-va de manipulari’…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua. Guvernul american, care sporeste presiunea asupra Teheranului,…

- In data de 11 aprilie 2019, in Santierul Naval Constanta a fost botezata prima nava din noua serie de tancuri petroliere si chimice pe care santierul o va realiza. Este vorba de "Histria Atlasldquo;, botezata de nasa Gabriela Salerno, in prezenta mai multor invitati, atat din municipiul Constanta, cat…

- Departamentul Trezoreriei al SUA a anuntat vineri impunerea de sanctiuni economice ce vizeaza 34 de tancuri petroliere operate de compania de stat venezueleana PDVSA, care transporta titei in Cuba, in scopul cresterii presiunii asupra presedintelui de la Caracas, Nicolas Maduro, transmite AFP, potrivit…

- Marinarii ucraineni capturați de militarii ruși in stramtoarea Kerci ar trebui considerați prizonieri de razboi, se arata in raportul Oficiului Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR ), potrivit „Adevarului european”. „OHCHR observa ca, in conformitate cu normele dreptului…