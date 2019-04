Atac în Sri Lanka. Guvernul vorbeşte despre un atac terorist Oficialul srilankez a subliniat intr-o conferinta de presa ca, indiferent cine s-a aflat la originea atacurilor, niciunui grup terorist nu i se va permite sa opereze in aceasta tara. Responsabili din spitale citati de dpa au afirmat ca cel putin 191 de oameni au murit si peste 500 au fost raniti in seria de opt explozii aparent coordonate din ziua Pastelui catolic. Trei biserici, dintre care doua catolice, au fost scena unor explozii la primele ore ale diminetii, una in capitala Colombo si doua in apropierea ei, iar alte trei explozii au vizat trei hoteluri din Colombo. Alte doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

