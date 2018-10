Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa Melania au sosit marti dupa-amiaza la sinagoga ''Copacul Vietii'' din Pittsburgh, statul Pennsylvania, unde a avut loc sambata cel mai grav atac antisemit din Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. Trump, care este insotit de asemenea…

- Apreciata de mișcarea de extrema dreapta americana „alt-right”, rețeaua sociala Gab a anunțat ca este constransa sa-și intrerupa activitatea, in contextul in care s-a descoperit ca fusese folosita de autorul atacului armat de la sinanoga din Pittsburgh pentru a publica mesaje antisemite. Reprezentanții…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Barbatul care a ucis sambata 11 persoane si a ranit alte sase deschizand focul asupra credinciosilor intr-o sinagoga din Pittsburgh, Pennsylvania, a fost inculpat pentru 29 de capete de acuzare pentru crime federale, potrivit unui comunicat oficial, relateaza AFP. Intre capetele de acuzare formulate…

- Barbatul care a comis atacul din sinagoga aflata in orașul american Pittsburgh a fost identificat drept Robert Bowers. El a fost reținut dupa ce s-a predat polițiștilor, in urma unui schimb de focuri in care a fost ranit. Bowers, un barbat aflat la varsta de aproximativ 40 de ani, a țipat in timpul…

- "Antisemitismul si persecutia evreilor reprezinta una dintre cele mai intunecate si mai josnice trasaturi din istoria omenirii", a declarat Trump la Indianapolis. "Nu trebuie sa existe nicio toleranta pentru antisemitism sau pentru orice forma de ura religioasa", a adaugat el. Potrivit unui…

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…