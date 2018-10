Stiri pe aceeasi tema

- Robert Gregory Bowers a ucis opt barbati si trei femei in sinagoga Tree of Life sambata in timpul slujbei. El a fost apoi urmarit si impuscat de politie, au afirmat autoritatile in documente. "Vreau doar sa omor evrei", i-a transmis Bowers unui politist, conform documentelor. Oficialii…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Presedintele SUA Donald Trump a ordonat sambata seara ca drapelele americane sa fie coborate in berna in urma atacului antisemit comis intr-o sinagoga din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat...

- "Am fost indurerat si ingrozit de atacul mortal care a avut loc astazi la Pittsburgh", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau deTwitter. "Intreg poporul israelian impartaseste doliul cu familiile celor ucisi. Suntem solidari cu comunitatea evreiasca din Pittsburgh.…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP."Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

- Cel putin patru persoane au fost ucise sambata intr un incident armat in apropierea unei sinagogi din orasul american Pittsburgh, statul Pennsylvania, au informat mass media din SUA, relateaza AFP, citat de Agerpres.Se pare ca exista mai multe victime, a scris presedintele Donald Trump pe Twitter, cerand…