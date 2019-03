Stiri pe aceeasi tema

- Orașul olandez Utrecht este in doliu, dupa atacul din tramvai in care au murit 3 oameni și 5 au fost raniți. Suspectul este interogat de poliție. Numele lui este Gokmen Tanis, are 37 de ani și este nascut in Turcia. Inca nu a dezvaluit motivele care au stat in spatele atacului.

- Seful serviciilor speciale mi-a spus ca aduna informatii si ca apoi mi le va aduce la cunostinta. Astept", a declarat Erdogan in cadrul unui interviu pentru canalul turc de televiziune Ulke TV."Unii spun ca este o disputa familiala, altii ca este un act terorist", a adaugat el.Cel…

- Jan van Zanen, primarul din Utrecht, a anuntat ca cel putin trei persoane au murit in atacul dintr-un tramvai din oras si alte noua au fost ranite. Presa din Olanda a publicat imagini cu un cadavru pe pe asfalt, iar reporterii au informat ca cel putin 20 de persoane au fost internate. Politia din Utrecht…