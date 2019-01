Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou va fi cu adevErat un an superb pentru o zodie. Va fi cerutE in cEsEtorie chiar de Revelion, iar momentul va fi unul de neuitat, care o va face sE aibE trEiri nebEnuite, iar fericirea va fi atat de mare incat va simti cE-i iese inima din piept de bucurie.

- Zeci de politisti constanteni, din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale si actiuni speciale vor fi prezenti la datorie, in timpul petrecerii de Anul Nou, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica si prevenirea faptelor antisociale.…

- AJUNUL ANULUI NOU. In noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plange. Tradiția spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Oamenii obișnuiesc ca la cumpana dintre ani sa lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi sa plece imediat…

- Din acest an, transportul public va fi gratuit in fiecare an in regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului, incepand cu ziua de 31 decembrie ora 17:00 si pana la 1 ianuarie ora 12:00, iar un serviciu special va fi introdus in noaptea de Revelion, a anuntat joi Autoritatea de transport din regiunea…

- Sute de persoane s-au asezat la coada din timpul noptii pentru a prinde un bilet la petrecerea de Revelion organizata de Primaria din Galati. Oamenii au indurat frigul patrunzator, plimbandu-se toata noaptea prin fata casieriei Teatrului Muzical ”Nae Leonard”, unde s-au vandut biletele.

- Suporterii timisoreni, carora li s-a alaturat alpinistul Horia Colibasanu, si-au petrecut noaptea de vineri spre sambata langa Stadionul Stiinta din municipiu. Prin aceasta actiune ei au dorit sa traga un semnal de alarma in privinta problemelor cu care se confrunta oamenii strazii in timpul iernii…

- Un avion de mici dimensiuni a luat foc si s-a prabusit peste o casa. Patru oameni au murit, iar alti trei au fost raniti. Momentul tragediei a fost filmat de un cameraman amator.Tragedia s-a produs intr-un cartier din orasul Culiacan, capitala statului Sinaloa, din Mexic.

- A fost alertE in Targovixte, dupE ce un tanEr care a anuntat pe Facebook cE ixi ia viata, a dispErut. Oamenii legii au intrat imediat in actiune xi au vrut sE dea cat mai repede de tanErul care xi-a anuntat moartea, potrivit presei locale.