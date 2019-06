Doi barbați, de 23 și 40 de ani, au fost reținuți, astazi, la cinci zile dupa ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat ca au intrat peste ea in casa. Incidentul s-a petrecut pe strada Zefirului din cartierul Kuncz, in seara zilei de 6 iunie, in jurul orei 23. Barbatul mai tanar […] Articolul Atac in Kuncz – casa devastata și un copil de 14 ani cu cuțitul la gat pentru o ”datorie” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .