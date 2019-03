Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Investigații Criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au reușit prinderea unui barbat, cautat de autoritațile din Marea Britanie, pe numele caruia…

- Zona in care s-a petrecut incidentul se afla in apropiere de un spital, pe strada Lisburn. Politia a instituit un perimetru de securitate. Echipele de politie au informat ca autoritatile se afla la locul incidentului care este in plina desfasurare. "Nu sunt detalii despre acest incident",…

- Politia australiana a impuscat sambata un barbat in terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla in posesia unei bombe, relateaza presa locala, citata de agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi!…

- Doi frati romani au fost condamnati la inchisoare, dupa ce au ucis in bataie un birbat in zona de est a Londrei, Ilford. Cei doi, impreuna cu alti prieteni romani, au lovit victima cu bate de baseball si bare de metal pana cand aceasta a murit.

- O persoana inarmata, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui localnic din Birmingham. Zeci de polițiști au impanzit locul in care a avut loc agresiunea. Incidentul a avut loc, sambata seara, in Erdington, o suburbie a orașului britanic Birmingham. "Mai multe persoane care mergeau…

- Andreea Bardas a disparut fara urma din ziua de 21 decembrie, iar parinții ei se tem ca fata ar fi fost rapita de o banda. Adolescenta de 16 ani locuia impreuna cu mama și cu tatal ei vitreg in burgul Barnet din nordul Londrei. Vineri, 21 decembrie, Andreea a plecat la școala la ora 7:30. In acea zi,…