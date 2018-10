Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc joi in interiorul palatului guvernatorului provinciei afgane Kandahar, unde se desfasura o reuniune pe teme de securitate la care participa si comandantul fortelor NATO in Afganistan, generalul Scott Miller,…

- 13 ani si patru luni de inchisoare. Atat au cerut procurorii pentru individul care l-a impuscat mortal pe fiul analistului politic, Anatol Taranu. Invinuitul urmeaza sa-si afle sentinta peste doua zile. El si-a recunoscut integral vina.

- O americanca iute la manie, care spunea ca „iubește” sa-și bata soțul, a trecut la un nivel superior: l-a impușcat. Și nu oricum, ci in fața celor trei copii minori! Kayla Giles, in varsta de 31 de ani, era desparțita de Thomas Couttee, barbatul cu care avea trei copii, dar de cate ori se intalnea cu…

- Un barbat în vârsta de 48 de ani, din comuna Bârza, a murit, duminica seara, fiind împușcat accidental de un amic în vârsta de 36 de ani, din aceeași localitate, cu care se afla la

- Ascunși in cutii de carton. Așa au vrut sa treaca granița spre Spațiul Schengen opt barbați, noua femei și doi copii, sperand ca nu vor fi observați de polițiștii de frontiera de pe autostrada. „In data de 29.08.2018, la ora 23.55, la P.T.F Nadlac Csanadpalota – I.T.P.F Oradea, judetul Arad,…

- Barbati inarmati au lansat joi un atac vizand un centru de antrenament al serviciilor de informatii, la Kabul, in timp ce familii si prieteni ingropau zeci de victime ale unui atentat sinucigas comis miercuri in capitala afgana, relateaza AFP, preluata de news.ro.Asaltul de joi, care nu a…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- Barbatul, care l-a împușcat mortal pe Teodor Țaranu, a primit înca 30 de zile de arest. Decizia a fost luata sâmbata, 28 iulie, de catre magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. Surse din cadrul procuraturii au declarat pentru CrimeMoldova ca „suspectul…