Atac Germania. Mulțime, spulberată de un șofer Barbatul, care a fugit de la locul scenei, a facut comentarii rasiste cand a fost oprit si arestat ulterior, conform unui comunicat al politiei si procurorilor. "Investigatorii suspecteaza ca a fost vorba de un atac deliberat care ar putea ave legatura cu viziunile xenofobe ale soferului", se arata in comunicat. "In plus, investigatorii au informatii preliminare conform carora soferul ar avea probleme psihice", mai mentioneaza politistii si procurorii. O purtatoare de cuvant a politiei a spus ca printre raniti se numara cetateni sirieni si afgani, dar nu a oferit informatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la scurt timp dupa miezul noptii, in cartierul Harajuku, unde se afla numeroase magazine, fiind considerat un centru al tineretului si al modei in Japonia. Strada, care era inchisa traficului, era plina de oameni ce sarbatoreau trecerea in noul an. O camioneta a intrat in multime,…

- Noua persoane au fost ranite, dintre care una grav, dupa ce un barbat a intrat deliberat cu masina intr-o multime care sarbatorea trecerea in Noul An pe o strada din Tokyo, au anuntat marti politia si media locale, relateaza AFP.

- Noua oameni au fost raniți, dupa ce o camioneta a intrat deliberat in mulțimea care sarbatorea noul an pe una dintre cele mai cunoscute strazi din Tokyo, scrie BBC. Inițial, autoritațile au anunțat ca ar fi vorba despre un atac terorist.

- Incidentul s-a petrecut marti dimineata, la putin timp dupa miezul noptii in zona Harajuku, in apropiere de Altarul Meiji, in centrul capitalei Japoniei. Noua persoane au fost ranite, dintre care una grav, dupa ce un barbat a intrat deliberat cu masina intr-o multime care sarbatorea trecerea…

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- O persoana a murit și alta a fost ranita grav, sambata, in urma coliziunii dintre o mașina și doua TIR-uri, pe Drumul Național 7, in zona localitații Vețel, din județul Hunedoara. Traficul rutier este blocat.Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulanței Hunedoara, Calin Dumitrescu, in urma…

- Un barbat in varsta de 20 de ani a intrat cu mașina, in plin, intenționat, intr-un grup de persoane, intr-un mall din Braila. Șase persoane, patru adulți și doi copii, au fost ranite și transportate la spital, cu traumatisme cranio-cerebrale. Barbatul injunghiat este operat fiind in starea cea mai grava…

- Impactul a avut loc in centrul Bucurestiului pe bulevardul Magheru. In urma accidentului, politistii care se aflau in autoturism au fost loviti la cap si au primit primul ajutor la fata locului. Ulterior, ei au fost transportati la spitalul floreasca, insa au refuzat internarea. Soferul celuilalt…