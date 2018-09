Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au identificat-o pe Snochia Moseley, in varsta de 26 de ani, drept femeia care a comis un atac armat intr-un centru comercial din Aberdeen, Maryland , și și-a ucis trei colegi de munca inainte de a se sinucide, scrie The Mirror. Moseley, care era angajata temporar la centrul de distribuție…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu se afla intr-o vizita in Statele Unite. Oficialul moldovean s-a intalnit cu mai multi diplomati americani, printre care si cu prima femeie care a deținut funcția de ministru de externe al SUA, Madeleine K. Albright."Madeleine K.

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a incercat sa isi salveze cainele. Totul s-a intamplat in Carolina de Sud, Statele Unite, acolo unde Cassandra Cline se plimba pe langa o laguna si a vazut cum patrupedul ei s-a apropiat de un aligator urias.

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. UPDATE 10.47: Explozia de joi, in fata Ambasadei Statelor Unite…

- O femeie și-a prins piciorul intre tren și peron in Boston, Statele Unite. Zeci de oameni, care se aflau in acel moment in stația de metrou, s-au mobilizat pentru a o salva. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care zeci de oameni au impins vagonul. Intre timp, alte persoane au tras-o pe…

- O femeie din Michigan, Statele Unite, a fost concediata dupa ce și-a anunțat managerul ca nu poate ajunge la serviciu a doua zi pentru ca fiul ei este grav bolnav și este susținut in viața de aparate. Crystal Reynolds Fisher nu s-a așteptat in nicio clipa sa iși piarda locul de munca atunci cand i-a…

- O femeie in varsta de 92 de ani din Statele Unite ale Americii și-a ucis cu sange rece fiul, in varsta de 72 de ani, pentru ca barbatul o anunțase ca vrea sa o interneze intr-un azil, scrie BBC.