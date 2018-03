Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea iși vor boteza fetița pe 14 aprilie. Artistul marturisește ca el și soția lui nu au amanat acest moment, ba mai mult, i se pare ca evenimentul va avea loc mai repede decat se așteptau. Tavi și Gabriela au decis. Victoria va fi botezata in luna aprilie, dupa Paște, iar…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni si este multumit ca, in sfarsit, poate trimite invitatiile. Sotul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa sustina si o reprezentatie. “Nu…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au scos fetița in parc și au profitat din plin de vremea frumoasa din acest weekend. Victoria s-a bucurat de soare și a fost toata un zambet. Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a dezvaluit fanilor, cum și-a petrecut weekend-ul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Invitat in emisiunea "Rai Da' Buni", Tavi Clonda a vorbit despre botezul Victoriei, fetița lui și a Gabrielei Cristea, botez pe care cei doi l-au tot amanat din diverse motive. Insa, dupa mult tras, cei doi au reușit sa stabileasca și data cand fiica lor va fi creștinata, iar cantarețul a dezvaluit…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Gabriela Cristea și soțul sau sunt tare mandri de bebelușa lor. Tavi Clonda se gandește chiar la un clip cu fetița sa, care deja scoate niște sunete ca o cantareața. De cand in viața lor a aparut Victoria, prioritațile celor doi soți s-au schimbat. Bebelușa e centrul universului lor si totul se centreaza…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi se bucura de fiecare moment cu micuța lor, Bella Victoria Margot. Cuplul a dezvaluit cand va avea loc botezul fetiței lor, iar prezentatoarea a marturisit ca a luat destul de mult in greutate dupa naștere. Cei doi au amanat creștinarea…

- Nu conteaza ca afara e foarte frig, viscolește, iar ei sunt raciți! Gabriela Cristea și Tavi Clonda au scos-o pe micuța Victoria afara, la aer curat, dar și la zapada. Bineințeles, au facut și cateva fotografii pentru a le impartași cu fanii lor.

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Gabriela Cristea pare sa fie de nedezlipit in ceea ce o privește pe micuța Bella Victoria Margot, fetița sa și a lui Tavi Clonda. Mulți apreciaza ca este o mama desavarșita, un lucru ce reiese din imagini, iar o filmare recenta intarește aceasta idee.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au petrecut prima zi de Valentine's Day in trei. Mai precis, cei doi au renuntat la momentele pe care le petreceau doar ei doi in favoarea clipelor minunate in prezenta Victoriei, fiica lor.

- Gabriela Cristea a fost atacata pe internet de catre o femeie care a luat-o la rost despre tratamentele de fertilizare pe care vedeta le-ar fi facut. Gabriela Cristea este mamica unei fetițe pe nume Victoria , din mariajul pe care iș are cu muzicianul Tavi Clonda. Prezentatoarea de televiziune a fost…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt asteptati, cat mai repede, sa apara impreuna la televizor de fanii lor. Iar Tavi stie asta si le-a raspuns, pe Instagram, celor care sunt nostalgici dupa vremurile in care cei doi prezentau emisiuni pe micul ecran. A

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat. Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil. Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit un cuplu si mai solid de cand a venit pe lume fetita lor, Victoria. Totul s-a schimbat pentru ei, in bine, ambitionandu-i sa lupte si mai mult pentru fericirea lor.

- Mai exact, de cateva zile, intre Bianca Dragușanu și Gabriela Cristea are loc un razboi surd, prima avand de replicat la tot felul de acuzații venite din partea Paulei Craciunescu, mama adoptiva a fostei vedete TV, scrie spynews.ro. Și, suparata pana peste poate, Bianca a anunțat ca vrea sa o dea…

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Gabriela Cristea a rabufnit pe contul de socializare, dupa ce una dintre fane i-a scris un comentariu rautacios. Totul a pornit de la o imagine publicata de prezentatoarea tv, cu o prajitura preparata special pentru invitații sai. Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie cu…

- Gabriela Cristea a fost total surprinsa de o ipostaza in care i-a gasit pe toți membrii familiei sale. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, al carei salariu la Kanal D a fost dezvaluit de curand , le-a aratat tutroro fanilor ei de pe internet o ipostaza inedita in care i-a gasit pe toți membrii…

- Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o imagine cu Tavi Clonda, micuta Victoria, dar si cainele lor. Fosta prezentatoare TV a ramas surprinsa de faptul ca toti din jurul ei dorm, ea ramanand cea mai energica.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Vestea ca Eugen Cristea risca sa ajunga in sala de operatii pentru ca medicii sa ii amputeze al doilea picior i-a infuriat pe unii dintre sustinatorii Gabrielei Cristea. Sotiei lui Tavi Clonda i s-a transmis un mesaj dur, iar fanii ei s-au impartit in doua tabere: unii ii luau apararea fostei prezentatoare,…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV, dupa lunile de concediu maternal. Insa lucrurile nu au stat asa! Gabriela a fost data afara de la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt constienti de frumusetea rapitoare a fetitei lor, asa ca astazi au luat o decizie importanta. Victoria poate fi gasita de acum inainte pe retelele de socializare, pe contul ei propriu.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda se bucura de prima zapada din viata micutei lor Victoria. Cei doi fericiti parinti au iesit la zapad cu fetita pentru a-i arata acesteia cum arata ninsoarea.

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Gabriela Cristea a nascut acum cateva luni si se gandeste deja la botezul micutei. Victoria mai are putin si va fi crestinata, iar parintii sai, Gabriela si Tavi, vor ca momentul sa fie unul special la care sa participe o multime de invitati. Pentru asta, cei doi au nevoie sa se organizeze din timp…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie, lucrurile nu au stat asa, iar Tavi Clonda a facut lamuriri cu privire la acest lucru.

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc de Craciun.Artistul a vorbit și despre botezul fetiței care va avea loc in luna aprilie a anului viitor. Mai mult, soția lui va reveni in curand pe micile ecrane. Viața celor doi s-a schimbat total de cand au devenit parinți, iar acesta este primul Craciun…

- In luna septembrie 2017 Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe micuța Victoria, devenind astfel o femeie implinita. Vedeta a incercat ani de zile sa ramana insarcinata, insa fara succes, așa ca venirea pe lume a micuței Victoria a fost un vis devenit realitate. Apropiații prezentatoarei TV spun ca ea…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor petrece primul Craciun alaturi de fiica lor, Victoria. Cei doi s-au pregatit intens și au inclusiv doi brazi pe care i-au impodobit in casa. Motivul? Surprinzator!

- In casa fostei prezentatoare de la "Te vreau langa mine" si a sotului ei incepe sa se simta tot mai mult atmosfera de Craciun. Si asta pentru ca in aceasta seara, cei doi parinti s-au apucat sa faca primul brad din viata fetitei lor, Victoria. Tavi Clonda a facut publica o imagine dinainte de a fi gata…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea asteapta cu nerabdare perioada sarbatorilor, alaturi de micuta lor Victoria, care a aparut in viata lor recent. Dupa ce si-au anuntat prietenii virtuali ca au gasit bradul perfect, acestia au postat o imagine de-a dreptul emotionanta.