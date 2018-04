Stiri pe aceeasi tema

- Trump ar fi vorbit despre folosirea legilor antitrust pentru a "a lua in vizor" compania condusa de miliardarul Jeff Bezos, intrucat este ingrijorat ca vanzatorii mici din retail sunt scosi de pe piata de Amazon, a relatat site-ul Axios, citand cinci surse care ar fi discutat aceasta chestiune cu presedintele…

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- Cheltuielile de capital in Romania ale companiei poloneze de petrol și gaze Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, au crescut de 5 ori anul trecut, la 8,5 milioane dolari, de la 1,7 milioane dolari in 2016. „Compania se concentreaza pe Romania, vazuta…

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…

- In ultimii ani, legaturile interumane s-au dezvoltat tot mai mult prin intermediul rețelelor sociale. Este mai ușor și mai rapid decat a fost vreodata sa menții o legatura constanta atat cu cei dragi, cat și cu oameni de toate naționalitațile, fiindca granițele fizice nu exista in online. Pentru un…

- Ceasurile de lux Filippo Loreti se achizitioneaza doar online, deoarece costurile asociate comerciantilor cu amanuntul, publicitatii si altor cheltuieli legate de vanzarile traditionale de ceasuri de lux au ca rezultat o majorare a preturilor cu pana la 4.000% fata de costurile de productie, potrivit…

- Peste jumatate (59%) dintre tinerii sub 35 de ani din mediul urban au facut cumparaturi, in ultimul an, pe cel putin un magazin online din strainatate, cum ar fi Amazon, AliExpress, eBay sau Alibaba, arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. Cel mai popular este Amazon – 88% dintre…

- Vesti proaste pentru marile companii digitale, precum Facebook, Alphabet (proprietarul Google), Twitter sau Amazon. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 martie, ele ar putea sa fie impozitate cu 3- din veniturile brute in tara de unde provin utilizatorii.…

- Comisia Europeana (CE) intentioneaza sa restranga sfera de influenta in online a companiilor mari introducand noi reglementari destinate platformelor online si vor sa le ceara acestora transparenta in legatura cu modul in care ordoneaza cautarile dar si in motivele pentru care listeaza sau delisteaza…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Apocalipsa retailului se desfasoara in SUA, noteaza Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor inchide in SUA in urmatorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney au inchis deja o duzina de locatii. Plimbatul prin mall-uri este ca si cum te-ai plimba printr-un cimitir. O…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, a depus un denunt luni, 5 februarie, la Procuratura Anticoruptie prin care solicita tragerea la raspundere penala a conducerii Agentiei Nationale de Reglementare in Energetica (ANRE) pentru ca nu ar fi ajustat tarifele la gazele naturale in perioada anilor 2016, 2017 si…

- SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. In aceasta noapte are loc finala Ligii americane de fotbal (NFL) - Super Bowl, intre New England Patriots si Philadelphia Eagles (Minneapolis). Partida este LIVE VIDEO de la ora 1:30 pe TELEKOM SPORT. SUPER BOWL LIVE.…

- Oficiali americani si avocati militari care au ajutat la deschiderea controversatei inchisori din Guantanamo Bay l-au avertizat pe Donald Trump ca risca sa repete o greseala "costisitoare" daca nu inchide institutia. Marti, presedintele american a semnat un ordin executiv care mentine deschis…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Costurile pentru fiecare reclama publicitara de 30 secunde in timpul editiei 52 a Super Bowl-ului, finala ligii de fotbal american (NFL), programata duminica 4 februarie, la Minneapolis, va creste de la 5,05 milioane la 6 milioane dolari, relateaza EFE. In finala s-au calificat New England…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett.

- Carrefour, insa, vrea sa urce in trenul comertului online si a anuntat ca va investi in acest domeniu 2,8 miliarde de euro. Prin aceasta strategie, retailerul vrea sa ajunga in Franta la o cota de piata de 20 de procente din vanzarilor online. Un prim pas a fost deja facut: francezii au cumparat cu…

- Se pare ca a gasit una. Cu cateva zile in urma, TheDream.us, a anunțat ca a primit o donație de 33 de milioane de dolari de la Bezos și soția sa, Mackenzie Bezos. TheDream.us este o organizație non-profit care ofera burse și sprijin pentru așa-numiți "Dreamers", imigranți fara acte care au sosit in…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Cel mai nou magazin online din România, dedicat parinților de copii sub trei ani, folosește un sistem software care îi permite sa proceseze comenzile chiar și în 15 minute. Este vorba despre soluția WMS de la Senior Software pentru optimizarea spațiului de depozitare și automatizarea…

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- Presedintele Donald Trump a facut multe schimbari in privinta design-ului a ceea ce este cunoscut drept „challenge coin”, printre care si inlocuirea motto-ului Statelor Unite, „E Pluribus Unum”, cu sloganul „Make America Great Again”, potrivit Business Insider. Fraza in laina, care apare…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…