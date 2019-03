Stiri pe aceeasi tema

- Aceste atacuri nu se limiteaza la companiile in sine. De foarte multe ori se extind la organizatii civice, ONG-uri si institutii de stat, ce au legatura cu democratia, integritatea electorala si care sunt adesea in contact cu oficiali guvernamentali. Atacurile asupra organizatiilor au vizat 104 conturi…

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort pentru a salva acordul nuclear cu Iranul în urma deciziei unilaterale ale Statelor Unite de a se retrage, a declarat duminica ministrul iranian de Externe Javad Zarif, relateaza site-ul postului France 24 citat de Mediafax.Mohammad Javad Zarif…

- FMI a prezentat luni, în fața elitei economice mondiale reunite la Davos, tabloul unei creșteri mondiale înca solide, dar care încetinește mai repede decât se estima, pe fondul tensiunilor comerciale și a riscurilor politice, precum Brexit în Marea Britanie sau fronda…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Prima zi oficiala de lucur pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a steagurilor la New York. Germania va ramane doi ani in consiliu alaturi de membrii nepermanenti Indonezia, Africa de Sud, Belgia si Republica Dominicana.…

- Statele Unite si Marea Britanie au facut un pas fara precedent, acuzand doi hackeri cu legaturi in guvernul chinez de organizarea unei campanii sustinute in domeniul cibernetic, concentrata pe furtul de proprietate intelectuala si comerciala, relateaza The Guardian.