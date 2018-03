Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 martie ac a fost trimisa din partea Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei adresa nr. 13.1 catre Prefectura județului Covasna prin care am solicitat masuri imediate cu privire la nerespectarea Legii 75/1994 ce vizeaza drapelul național. Nerespectarea acestei legi de catre autoritațile…

- Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o somație Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita Ministerului Afacerilor Interne sa ia masuri imediate de remediere a situației și de obligare a autoritaților locale din Sfantu Gheorghe in vederea respectarii legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Renate Weber…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- Iata, in continuare, poziția clubului UTA, ceruta de noi in cursul zilei de ieri: “Am luat la cunoștința și ințelegem decizia suporterilor, cu mențiunea ca noi consideram, in continuare SCU un pilon important al proiectului UTA. Asta, cu toate ca am luat o decizie cu care SCU nu este de…

- Seria protestelor jurnaliștilor din Timișoara a continuat astazi cu o noua acțiune. Adunați in sala de consiliu a primariei, jurnaliștii de la toate publicațiile din Timișoara au așteptat sa inceapa conferința de presa, iar in momentul in care primarul orașului a inceput sa vorbeasca, ziariștii s-au…

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, ca nu considera ca in sedinta CEX se va discuta despre revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece membrii partidului se ascund dupa deget in privinta acestui subiect.„Nu vedeti ca ne ascundem dupa…

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor. "Mie decizia CSM mi s-...

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a pus la cale ”sceneta Kovesi” pentru a acoperi dezvaluirile facute de alți oameni despre momentele in care Liviu Dragnea batea palma cu ”sistemul” la vilele conspirative ale SRI. Citește și: George Maior…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Deputatul liberal Marius Bodea a atras atentia, duminica, de faptul ca sistemul „Big Brother“ pe care Primaria Iasi intentioneaza sa il implementeze este „un tun“ al administratiei locale, conduse de primarul Mihai Chirica, camerele fiind de trei ori mai scumpe decat altele achizitionate in tara.

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atât una persoanla, a lui, cât si una muilt mai serioasa, în spatele caruia stau politicieni, oamen din serviciile secrete si

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a reactionat astazi la afirmatiile Procurorului General, Augustin Lazar, care a spus in aceasta dimineata ca activitatea DNA este una buna, ca nu exista niciun motiv de demitere a Laurei Codruta Kovesi si ca atacurile din presa…

- Tribunalul suprem din capitala Madrid a confirmat ca hotarare definitiva condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare a rapperului de extrema stanga Josep Miguel Arenas, ''Valtonyc'' pentru injurii la adresa regelui si apologia terorismului.

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei susține și sprijina acțiunile Universitații de Stat din Tiraspol care va trimite o delegație numeroasa la Universitatea Craiova in perioada 20-22 februarie 2018. Delegația va fi condusa de rectorul prof. univ. dr. Eduard Coropceanu.Citeste si:…

- Deputatul Victor Ponta a declarat, luni, ca este obligatia premierului de a se intalni periodic cu guvernatorul Bancii Nationale, dar ideea ca interventia BNR ar rezolva problema ratei inflatiei este "o minciuna". Intrebat despre afirmatiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa intervina…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP. Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Fețele lungi și plouate de miercuri seara din studiourile a doua televiziuni patronate de tot atația infractori, fețe cum n-am mai vazut din seara alegerilor prezidențiale din 2014, au demonstrat ca, inca o data, grupul infracțional organizat a pierdut razboiul cu statul de drept.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur, in replica la afirmatiile viceprimarului din Arad, Calin Bibart. Senatorul PSD il ironizeaza dur pe viceprimar, despre care spune ca-l stia om serios si ca s-a molipsit de "sindromul Falca". Reactia ministrului vine dupa ce liderul liberal a…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a reactionat nervos cand a fost intrebat de jurnalisti daca Niculae Badalau, rivalul sau politic, va fi schimbat din functia de presedinte executiv al PSD. Dragnea a criticat unele publicatii, fara sa le numeasca, pentru ca dau informatii pe surse despre PSD. „Adevarul“…

- Opt angajati de la Penitenciarul Spital Rahova au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente.

- Viitorul primarului Mihai Chirica in PSD Iasi va fi transat la finalul acestei saptamani, dupa ce membrii Comisiei de Etica din cadrul filialei au propus excluderea edilului din partid pentru atacurile repetate la adresa conducerii PSD.

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- George Soros le aduce cuvinte grele de critica lui Putin și lui Donald Trump. Acesta susține ca statul pe care il conduce Putin este unul mafiot, iar Trump ar vrea sa-I calce pe urme, insa Constituția nu ii permite acest lucru.

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului.

- In urma atacurilor susținute astazi de catre fracțiunea liberala din cadrul CMC, primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, face urmatoarea declarație de presa. In ultimii 10 ani, liberalii nu au achiziționat tehnica moderna pentru deszapezire.

- Partea Ide Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si o femeie barbata este tot atat de dezagreabila ca si un barbat efeminizat" - Golda Meir Familia ramane una din marile ...

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita imperios o reacție publica și masuri concrete atat ministrului de externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, cat și ministrului delegat pentru afaceri Europene, Victor Negrescu. CNMR avertizeaza ca numai in ultima luna statul roman, instituțiile…

- Guvernul Ungariei si-a mobilizat resursele diplomatice pentru a ataca Romania, interpretand distorsionat, laolalta cu protipendada UDMR, declaratia premierului roman fata de arborarea steagului secuiesc pe institutiile publice ale statului roman. Reactia guvernului maghiar este exagerata si este o interferenta…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, si Dan Nistor au sustinut impreuna o conferinta de presa, marti, dupa ce fotbalistul a afirmat ca isi doreste sa joace mai mult. Petrescu spune ca mijlocasul are dreptul sa fie nemultumit, dar ca trebuia sa ii transmita personal acest lucru. Nemultumit…

- “L-am ajutat cu ce l-a ajutat legea (n.red. pe medicul Lucan). Daca a avut un cadru legal, l-am ajutat. Cum l-am ajutat si pe domnul Ungureanu când a primit foarte multe finantari de la primarie pentru asociatia pe care o avea sau pe care o mai are. Nici nu mai stiu daca o are. Oricine…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, sare in apararea tehnicianului Dan Petrescu, surprins de camerele TV in meciul cu CSU Craiova de duminica jignindu-l pe fundașul Cristi Manea. "A fost o iesire a lui la nervi, era tensiunea mare. Nu e un lucru care sa se intample curent la noi. Va dati…

- Un protest la care au participat zeci de tineri din cadrul Miscarii „Urmasii lui Stefan” a avut loc astazi in capitala, noteaza NOI.md. Manifestantii s-au aratat indignati de anuntul primarului de Iasi, Mihai Chirica, prin care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia…

- Pentru promptitudinea cu care s-a raspuns la solicitarea de a lua in considerare un anunt al ASTRA Carei pentru Festivalul de Datini si obiceiuri de Craciun, ce data de 2 zile, am multumit Primariei Carei pentru ca pe adresa acestei institutii am remis adresa. Gestul este unul de curtoazie dar si…