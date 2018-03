Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a admis, astazi, sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. "Sunt mulți care nu doresc. (...) Au avut grija sa atace fiecare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la înfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur"

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a fost atacat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si a fost avertizat ca, daca liberalii vor ataca la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, nu se stie ce se va intampla, afirmand ca asteapta de le lideul UDMR scuze,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a criticat dur, luni, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mureș. ”Este un mesaj extrem de dur” in 2018 din partea CCR, a spus liderul UDMR, mentionand ca…

- "Dupa cum bine stiti am fost atacat de presedintele UDMR, ba chiar am fost avertizat ca, daca depunem sesizare la CCR, nu stiu ce o sa se intample si cum o sa fie relatiile dintre PNL si UDMR. Eu am spus ca noi nu atacam la CCR din motive de natura etnica, ci atacam din motive de natura constitutionala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca decizia CCR privind Liceul Romano-Catolic reprezinta un mesaj ”extrem de dur” catre comunitatea maghiara, ca nu are dreptul la o scoala, afirmand ca ”Romania nu este stat model in ceea ce priveste drepturile minoritatilor nationale”.

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Legea a fost inițiata de UDMR și prevedea reinființarea unui liceu cu predare…

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea și Respectarea Romaniei (CNMR) apreciaza ultima declarație a liderului UDMR drept cel mai mare atac asupra statului roman și cetațenilor sai de la inființarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. Acesta a atacat Guvernul Romaniei pentru respectarea și…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara.

- Radu Banciu i-a criticat vehement, in emisiunea sa ”Lumea lui Banciu” de la televiziunea B1, pe membrii UDMR, in special pe liderul Kelemen Hunor, dupa discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni.”Kelemen Hunor a declarat, cu ocazia Zilei Maghiarilor de pretutindeni,…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Hunor: Din 2007, Romania arata ca un vapor fara un capitan pe o mare agitata. Acuzatii grave la adresa PNL In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si…

- In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si subprefectilor” a declarat, sambata, la Targu-Mures, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

- 'In primul rand, am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania. Repet, o situatie fara precedent a raporturilor dintre autoritatile publice. Intr-un singur an de zile, in 2017, au fost inregistrate trei conflicte juridice de natura constitutionala,…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Problema maghiara nu este nici de departe solutionata in Romania, concluziile raportului Consiliului Europei sunt reale – este opinia presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, dupa publicarea documentului elaborat de Comitetul Consultativ al Consiliului Europei „Romania nu este o țara model in ceea ce priveste…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, acesta sustinand ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu si lung, transmite corespondentul MEDIAFAX. Kelemen Hunor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic ca infiintarea prin lege a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures este un rezultat concret al acordului de cooperare parlamentara, iar Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa adoptarea de catre Senat a proiectului privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara, ca pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, respectiv promulgarea de catre seful…

- Infiintarea Liceului Teoretic Romano-Catolic (LTRC) la Targu Mures este rezultatul concret al acordului de colaborare parlamentara cu partidele coalitiei guvernamentale, a declarat miercuri presedintele UDMR, Kelemen Hunor, dupa votul final din Senat pe acest proiect, conform Agerpres.

- Senatul a votat astazi înființarea liceului Romano-catolic de la Târgu-Mureș, proiect pentru care s-a intervenit direct de la Budapesta. Inițiat de UDMR, proiectul a fost pus pe ordinea de zi imediat dupa vizita ministrului ungar de Externe la București.

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Norica Nicolai a spus ca Romaniei nu i se poate reprosa ceva cu privire la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor romani de origine maghiara. "Era previzibila, eu cel putin ma asteptam la o astfel de atitudine din partea formatiunilor maghiare romanesti, care nu au alta agenda…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a fost adoptat de Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Proiectul a trecut prin votul deputatilor PSD, ALDE, UDMR si al unor parlamentari…