Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca Guvernul care a iesit din Consiliul Executiv al PSD arata ca social-democratii nu sunt interesati de bunastarea romanilor, ci de cum sa isi distribuie banii, afirmand ca noul Cabinet este unul de ”papusi”.

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un împrumut, „al doilea ca marime din istoria României” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmând ca parteneri strategici discuta…

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, in contextul unei situatii de criza, informeaza news.ro.Vicepresedintele PNL Florin Citu a anuntat joi ca ministerul se pregateste…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a anuntat joi ca ministerul se pregateste sa contracteze al doilea imprumut ca marime din istoria Romaniei, in contextul unei crize. Imprumutul ar putea fi contractat de la Fondul Monetar International (FMI), Banca Mondiala (BM) si Comisia Europeana (CE), potrivit…

- Vicepresedintele PNL: Ministerul Finantelor vrea sa ia un imprumut, al doilea ca marime din istoria Romaniei Vicepresedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre „criza romaneasca”. …

- Vicepresedintele PNL Florin Citu spune ca a aflat pe surse faptul ca Ministerul Finanțelor se pregatește sa ia al doilea cel mai mare imprumut din istoria țarii. Asta deși partenerii Romaniei se arata ingrijorați de criza prin care trece țara noastra. Vicepreședintele PNL Florin Cițu, intr-o postare…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu afirma ca Romania se afla in criza, iar Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare, "al doilea ca marime" din istoria tarii noastre. "Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Un edil din judetul Timis este acuzat de catre un fermier din localitate ca s-a instapanit peste pamanturile comunei. Primar la Parța de cand s-a inființat comuna – in 2004, prin desprindere de Șag -, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș face și desface absolut totul in localitatea aflata la 16 kilometri…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a anuntat, luni, ca serviciile consulare, cele de viza si cele de urgenta isi vor desfasura activitatea si in aceasta perioada, chiar daca nu exista fonduri alocate din cauza crizei bugetare din America.

- Pe cand era secretar general al Guvernului si a adoptat pozitia „#rezist”, Mihai Busuioc a fost „buturuga mica” de care s-au impiedicat planurile pucistilor Grindeanu si Ponta de a prelua Puterea dupa sinistra baricadare in birourile Palatului Victoria. Numai ca Busuioc era deja prea expus pentru a…

- Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, dezvaluie faptul ca succesorul sau in aceasta functie, Bogdan Stan, era pasionat de jocurile de poker. Stan a fost demis la sfarsitul anului trecut de Mihai Tudose, insa Dragnea l-a numit mai apoi la Curtea de Conturi. „Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala,…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose „vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR”, transmitandu-i sa schimbe politica interventionista a PSD, daca nu este multumit ca au crescut dobanzile, preturile si moneda nationala se depreciaza.

- Un nou semn ca avansul economic record din acest an nu are o baza sanatoasa: executia bugetara la 11 luni publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Deficit bugetar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, investitii publice la minim istoric, venituri fiscale mai mici decat in 2017…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul National al Audiovizualului,…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Uninea Salvati Romania (USR), filiala Bucuresti, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale, nou infiintate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a facut o analiza a bugetului pentru 2018, concluzionand ca Guvernul aduce economia intr-o stare precara, supraestimand veniturile, crescand cheltuielile neproductive si taind cheltuielile cu investitiile.

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru anul 2016. Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale CEC aferente exercițiului bugetar…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finantarea ONG-urilor, dupa ce in aceeasi zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia si Cehia in fata CJUE pentru ca nu si-au indeplinit obligatiile cu privire la primirea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca proiectul de buget adoptat de Guvern este ”un roman sience fiction care te adoarme de la prima pagina, o poveste de adormit copii”, precizand ca specialistii PNL lucreaza la amendamente. ”Consideram ca Parlamentul Romaniei nu trebuie…

- UE: Romania sa puna corect in aplicare directivele privind migratia. Polonia, Ungaria si Cehia, date in judecata Comisia Europeana va reclama Polonia, Ungaria si Republica Ceha la Curtea de Justitie a UE in legatura cu faptul ca nu si-au respectat obligatiile legale privind transferul solicitantilor…

- Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii șomeri, precum și finanțare suplimentara pentru IMM-uri, programe de cercetare și Erasmus. Cifrele agreate in discuțiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru angajamente și 144,7…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Comisia Europeana a inceput sa analizeze cu atenție impactul pe care Brexit il va avea asupra viitorului buget multianual al Uniunii și vrea sa demonstreze statelor membre ca trebuie sa iși mareasca in viitorul apropiat contribuțiile pentru ca un buget mai sarac este o idee foarte proasta. In aceste…

- "Eu am crescut intr-o comuna din Dolj, Poiana Mare se cheama, celebra in toata Romania si nu numai in Romania, si in toata Europa pentru productia de tomate. Plecau zilnic 20 de vagoane cu tomate in Germania. Si constatam vara trecuta ca pe pietele din Craiova se vindeau rosii din alte tari. Am spus…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Curtea de Conturi confirma SI-AU BATUT JOC… Un control al Curtii de Conturi judetene, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, scoate la iveala detalii dezastruoase despre modul in care a fost condusa financiar institutia, in anul 2016. Raportul intocmit de Curtea de…

- 'Stabilitatea și continuitatea' raman garantate in Germania, in pofida eșecului negocierilor - duminica - pentru formarea unui guvern de coaliție, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de France Presse. 'Constituția germana ofera o baza pentru stabilitate…

- Pe 7 noiembrie a avut loc la Parlament ședința reunita a Comisiilor pentru buget finanțe din Camera Deputaților și Senat in vederea audierii candidaților pentru funcția de Consilier de Conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei.

- Curtea de Conturi a publicat Cartea Alba a activitatii sale din perioada 2008- 2017, cand a fost condusa de Nicolae Vacaroiu. Cifrele sunt impresionante: sute de mii de nereguli constatate, abateri si...

- A doua rectificare bugetara din acest an este principalul subiect de pe ordinea de zi din sedinta de Guvern de miercuri, ministrul Finantelor Ionut Misa anuntand ca si aceasta este pozitiva. "8,8% crestere economica pe trimestrul doi. (...) Nu numai ca nu am murit cum doreau unii, suntem…

- A doua rectificare bugetara din acest an, ce va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocați ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatații, Justiției și Educației. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Compania OMV Petrom a prejudiciat statul roman cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale facute de Curtea de Conturi, insa acești bani nu au fost recuperați din 2015 pana in prezent, a declarat, joi, președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, in cadrul Comisiei parlamentare…

- Bogdan Stan a fost eliberat din functia de vicepresedinte al ANAF dupa ce ieri, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani.In urma numararii voturilor, Bogdan Stan a obtinut 250 "pentru" si 107 "impotriva". Bogdan Stan a fost numit consilier…

- In ultimii 8 ani s-au reorganizat doar trei, dintre cele 53 de institute de cercetare aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (ASAS). Restul sunt pline de datorii si duc mare lipsa de specialisti in cercetare. Curtea de Conturi avertiza inca din primavara…

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana în cazul în care premierul Mihai Tudose va încerca sa introduca taxa de solidaritate în forma prezentata. „L-am avertizat pe premierul Tudose ca în cazul…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana in cazul in care premierul Mihai Tudose va incerca sa introduca taxa de solidaritate in forma prezentata, informeaza Agerpres.

- "Marti, la sedinta comuna, pe baza raportului (comisiilor de specialitate - n. red.), vom supune votului Parlamentului numirea presedintelui Autoritatii Nationale in domeniul Comunicatiilor'', a anuntat Calin Popescu-Tariceanu, la finalul sedintei Birourilor permanente reunite. Presedintele…

- Vicepreședintele PNL Florin Cițu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana in cazul in care premierul Mihai Tudose va incerca sa introduca taxa de solidaritate in forma prezentata. "L-am avertizat pe premierul Tudose ca în cazul în care va încerca sa…