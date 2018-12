Atac devastator al urșilor in zona Dealu Negru, județul Bistrița-Nasaud. 28 de oi au fost omorate. O stana de oi a fost atacata de urși in zona Dealu Negru, din Bistrița-Nasaud, unde exista cea mai mare concentrație de urși bruni din Europa. Este al treilea atac din ultima luna, pana acum urșii ranind și doi barbați. […] The post Atac devastator al urșilor in zona Dealu Negru, județul Bistrița-Nasaud appeared first on Cancan.ro .