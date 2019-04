Stiri pe aceeasi tema

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, citat de Mediafax. ...

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…

- Cel putin trei biserici si alte trei hoteluri de lux din Sri Lanka au fost atacate cu bombe in prima zi de Paste. Cel putin 156 de persoane au fost ucise si peste 400 ranite au anuntat oficiali de la spitale si politie, citati de Reuters. Intr-una din biserici din nordul capitalei Colombo, peste 50…

- Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata, nu se stie cauza celor sase explozii si nimeni nu…

- Intr-un prim bilant, autoritatile anuntasera moartea a 20 de persoane. Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata,…

- Atentat groaznic in Sri Lanka. Oficialii din Poliție declara ca au fost explozii puternice la trei biserici și trei hoteluri din țara in Duminica Paștelui Catolic. Un șir de explozii au lovit duminica...

- Mai mule explozii au avut loc la doua biserici și in alte zone din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici sarbatoresc Paștele, relateaza BBC News. Cel puțin 80 de persoane au fost internate la un spital din capitala Colombo, potrivit unor surse citate de AFP. In total, șase explozii ar fi avut…