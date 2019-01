Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 126 de persoane au fost ucise in cursul atacului comis de militanti talibani asupra unei baze militare din provincia afgana Maidan Wardak, anunta un oficial militar afgan, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Carlos Ghosn, fostul președinte al Nissan, s-a oferit sa poarte un dispozitiv electronic pentru glezna, ca sa fie eliberat pe cauțiune, dupa doua luni de detenție in Japonia, pentru presupuse fraude financiare, transmit site-urile agențiilor Reuters și Associated Press, conform Mediafax.PSD…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de Reuters.

- Pacific Gas & Electric (PG&E), care detine unul dintre cei mai mari furnizori de energie si utilitati din Statele Unite pentru consumatorii casnici, a anuntat, luni, ca va cere falimentul, din cauza datoriilor, informeaza site-ul agentiilor Associated Press si Reuters.

- Cel puțin o persoana a murit și alte 16 au fost ranite dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata vineri in orașul al-Qaim, situat la granița dintre Irak și Siria, conform unui comunicat emis de armata din Irak, citat de Reuters, potrivit Mediafax.O sursa medicala din cadrul spitalului…

- Tal Afar, situat la aproximativ 80 km vest de Mosul, a experimentat cicluri de violența sectariana intre sunniți și șiiți dupa invazia SUA in Irak in 2003 și a dat unii dintre cei mai mari comandanți ai statului islamic. Orașul, care avea aproximativ 200.000 de locuitori, a intrat sub controlul…

- Ramașițele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morți la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal și distructiv in istoria statului, relateaza Reuters,…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…