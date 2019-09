Atac cu rachete la Ambasada SUA din Bagdad 'Doua rachete de tip Katiusa au cazut, una in afara ambasadei, iar cealalta la trei metri in interior de incinta ambasadei', a declarat o sursa de securitate din Zona verde, care se reduce de acum la misiunea diplomatica americana si imprejurimile sale. Un al treilea proiectil a cazut in fluviul Tigru, situat in vecinatatea Zonei verzi, a precizat el. La randul sau, un ofiter al politiei irakiene a confirmat pentru AFP, sub rezerva anonimatului, ca 'doua rachete de tip Katiusa s-au abatut in Zona verde, nu departe de ambasada americana'. El a adaugat ca s-a stabilit ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

