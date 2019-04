Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi civili au fost ucisi marti seara, iar opt au fost raniti, intr-un atac cu rachete asupra capitalei Tripoli, tinta ofensivei declansate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, potrivit informatiilor furnizate de serviciul de urgenta libian, citate de Reuters si AFP citate de agerpres.Vezi…

- Spitalele din apropierea capitalei Libiei, Tripoli, au informat ca 47 de persoane au fost ucise si alte 181 ranite in ultimele zile in urma confruntarilor dintre fortele rebele si cele ale guvernului libian, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: SUA sancționeaza 16 saudiți pentru rolul…

- Trupele maresalului Haftar, cu cartierul general in estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminica in partea sudica a capitalei Tripoli si avanseaza spre centru, in pofida armistitiului pentru evacuarea civililor solicitat de ONU.

- Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, și s-ar indrepta spre centrul orașului, in ciuda eforturilor Națiunilor Unite de a ajunge la un armistițiu, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Citește și: Rareș Bogdan detoneaza BOMBA:…

- Mihai Pleșu, fiul lui Andrei Pleșu, a fost eliberat noaptea trecuta dupa ce judecatorii au decis cercetarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru trafic de droguri de mare risc.Sunt super fericit ca ajung sa mi vad familia. Sunt bucati realmente si vreau sa-mi vad copilul. E o…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care in cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada. Ca urmare a acestui fapt, in cursul zilei de 30…