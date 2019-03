Atac cu rachetă în centrul Israelului/ Armata israeliană susține că racheta a fost lansată din Fâșia Gaza Update Haaretz relateaza ca șase persoane au fost ranite în dimineața zilei de luni dupa ce o locuința din centrul Israelului a fost lovita de o racheta lansata din Fâșia Gaza.

Armata israeliana a confirmat localizarea lansarii din Gaza. Poliția transmite ca locuința a luat foc, iar serviciile de urgența spun ca nimeni nu este blocat în locuința.

Sirenele de alerta în caz de atac cu racheta au sunat în centrul Israelului luni. Momentan nu exista confirmari ale unui posibil atac, transmite armata israeliana, conform Reuters.

