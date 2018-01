Atac cu masina-capcana la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad: 11 raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite într-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii în orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvânt…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist, scrie libertatea.ro.

- Trei persoane au fost ranite, marti, intr-un accident care a avut loc pe DN 66, in zona localitatii hunedorene Merisor, dupa ce soferul unui autoturism nu a adaptat viteza la conditiile de drum umed, a pierdut controlul volanului si s-a tamponat frontal cu o autoutilitara incarcata cu 18 butelii…

- Supriza neplacuta sambata dimineata pentru presedinta organizatiei municipale a femeilor din PSD Brasov, Adela Diaconu. Masina, parcata in Centrul Istoric al Brasovului, la prainti, a fost vandalizata. „Mi se pare ciudat ca am patit asa ceva exact dupa ce in presa a aparut bilantul OFSD Brasov si mai…

- Paul Steiger isi aminteste ca, in vremea facultatii, in anii ’60, a batut la usa unui ziar local din New Jersey pentru un job de vara si ca acolo a redactat intai necrologuri, iar, dupa cateva saptamani, reportaje. Steiger ne intoarce si spre evenimente care au zdruncinat Statele Unite, precum asasinarea…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul care-l conducea era sub influenta alcoolului, potrivit NEWS.RO. Potrivit politistilor din Buzau,…

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 14 oameni sunt raniți, dupa ce o mașina ar fi lovit intenționat pietoni la o intersecție din orașul Melbourne, Australia. Șoferul maișinii și o alta persoana au fost arestați, transmite Reuters.

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc azi (18 decembrie) dupa-amiaza in localitatea Amați. Un barbat de 38 de ani din Tireac, aflat la volanul unui BMW s-a rasturnat cu mașina și a rupat un stalp. In urma impactului doi pasageri au suferit rani, fiind transportate la spital. Polițiștii…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o autoutilitara, pe Centura municipiului Buzau. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza ca soferul masinii a vrut sa intoarca si nu s-a asigurat. Un barbat aflat la volanul unui autoturism…

- In eveniment au fost implicate o autoutilitara si un microbuz in care se aflau trei persoane. In urma accidentului patru persoane au fost ranite, trei din microbuz si una din autoutilitara. Citeste si Accident grav in Buzau, la intrarea in curtea Scolii nr. 1. Directoarea a intrat cu masina…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30, pe Podul Timpuri Noi, dupa ce o masina a Jandarmeriei in care se aflau patru jandarmi a fost lovita de un atoturism. In urma impactului, au fost raniti patru jandarmi si soferul autoturismului, unul dintre jandarmi fiind in stare mai grava. Cei cinci raniti…

- Un barbat a murit, iar alte patru au fost ranite, între care trei minori, dupa ce masina în care se aflau s-a izbit, în noaptea de vineri spre sâmbata, de gardul de beton al unei case, pe DJ 126, în comuna harghiteana

- 14 militari ONU au fost uciși și peste 50 au fost raniți intr-un atac, in provincia North Kivu din estul Republicii Democrate Congo, relateaza Reuters care citeaza oficiali ai organizației. Rebelii au atacat baza Națiunilor Unite din estul Republicii Congo. In atac au murit, pe langa cei 14…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Patru tineri studenți din Gorj au fost raniți grav, iar o tanara a murit, duminica noaptea, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul, la marginea orasului Lugoj. Șoferul a pierdut controlul volanului, autoturismul BMW a derapat si a zburat aproximativ 25 de metri pe un camp. Nu este exclus ca soferul…

- Soferul masinii a lovit un grup de 4 persoane, duminica dimineata, in cartierul QWueens din New York. In urma accidentului o persoana a fost ucisa si mai multe au fost ranite, informeaza New York Daily News. Potrivit oficialitatilor americane, tragedia nu a fost provocata de vreun act…

- TREGEDIE IMENSA cu 186 km/h. VICTIMELE se filmau in momentul accidentului. DOI MORȚI și doi raniți grav. VIDEO+FOTO Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform…

- Doi politisti din Arges au fost raniti usor dupa ce s au rasturnat cu masina intr un sant, in timpul unei misiuni. Agentii urmareau un autoturism la volanul caruia era un barbat despre care stiau ca nu are permis de conducere. Acesta nu a oprit la semnalele politistilor, iar in timpul urmaririi i a…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters, potrivit antena3.ro.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pradat de hoti si a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca masina, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara chiar langa sediul SRI, iar miercuri dimineata, parlamentarul nu si-a mai gasit SUV-ul in parcare.…

- Accident in Constanța: o mașina s-a izbit in sediul ISU Dobrogea. Doua persoane și-au pierdut viața. Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni pe o strada din municipiul Constanta. Un Audi Q5 care circula pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, a lovit un autoturism…

- Doua persoane au murit si alta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni in centrul municipiului Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Una dintre masini a lovit un stalp de iluminat, apoi un autoturism parcat, dupa care s-a oprit in sediul Inspectoratului…

- Se crede ca cei trei studenți sunt chinezi, iar doi dintre ei au fost raniți grav. Incidentul s-a petrecut în afara unei universitați dintr-o suburbie franceza. Reprezentanții poliției franceze spun ca incidentul a fost deliberat, însa șoferul, un tânar de 28 de ani, nu era…

- Autoritatile franceze au informat ca unul dintre liceeni este in stare grava. Soferul in varsta de 18 ani a nu are antecedente penale, insa el a recunoscut ca a intrat intentionat in grupul liceenilor. Faptasul nu le-a opus rezistenta politistilor. Serviciul regional al politiei din…

- O mașina a intrat într-un grup de persoane aflat în fața liceului Saint-Exupéry à Blagnac, din Haute-Garonne, situat în apropiere de Toulouse. Din primele informații, trei elevi chinezi au fost raniți în coliziune, doi dintre aflându-se în…

- Un barbat a intrat 'in mod deliberat' vineri in trecatori la Blagnac, in apropierea orașului Toulouse (sud-vestul Franței), ranind trei tineri, dintre care doi sunt in stare grava, a anunțat o sursa polițieneasca, citata de AFP și EFE. Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului…

- In cursul acestui an, secția Neonatologie din cadrul Spitalului „Elena Beldiman” a primit din partea Organizației „Salvați Copiii” patru echipamente medicale cu ajutorul carora nou-nascuții prematur vor avea o șansa in plus la viața. Donația este vitala in condițiile in care dintre cei aproximativ 1.300…

- Un accident soldat cu ranirea a doi tineri s-a produs, joi noaptea, in centrul comunei Lupșa. Probabil din cauza neadaptarii vitezei in condițiile carosabilului umed, autoturismul scapat de sub control, a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat peste o casa de pe marginea drumului. In urma impactului,…

- Cel puțin doi copii au murit și alți trei au fost raniți grav, in urma unui accident care a avut loc in Sydney. O femeie a intrat cu mașina intr-o școala, dupa ce a pierdut controlul vehiculului. Copiii, care se aflau la o ora de curs, au fost loviți de mașina, relateaza The Guardian. O femeie in varsta…

- Accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, inainte de ora 3.00, la iesire din localitatea Lovrin, spre Timisoara, potrivit News.ro. Intr-o curba, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina a derapat si s-a izbit de un gard de beton, dupa care a fost proiectata intr-un mal…

- Un atentat cu o mașina capcana comis de gruparea Stat Islamic (SI) a costat viața a zeci de persoane deplasate in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "SI a vizat sâmbata seara cu o mașina capcana…

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut in dimineata zilei de marti, 31 octombrie. O masina in care erau 5 persoane s-a rasturnat. In cazul a doua victime medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viata.

- Trei barbați au fost raniți dupa ce autovehiculul in care se aflau s-a rasturnat pe DN6, in comuna Peretu, potrivit purtatorului de cuvant al ISU "A.D. Ghica", Gelu Dragomir. Doua dintre cele trei victime — de 25 și 30 de ani — au fost ranite ușor la membre, iar a treia…

- Doua dintre cele trei victime au fost ranite usor la membre, iar a treia a suferit multiple traumatisme la nivelul capului si membrelor, fiind monitorizata de medicii unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta pana la preluarea de catre un elicopter SMURD. Conform purtatorului de cuvant…