Atac cu grenade asupra Consulatului american din Mexic

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, Vasile Soare a declarat ca nu exista o problema directa intre Moscova și București și ca partea romana se pronunța pentru dialog și pentru o relație directa și pragmatica. Afirmația diplomatului roman este o reacție la afirmațiile facute saptamana trecuta de…

- Reactia MAE la declaratiile presedintelui rus Vladimir Putin Ministerul român de Externe considera ca este complet irelevanta invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu, în actualul context legat de Acordul privind armele nucleare cu raza medie de actiune, INF, întrucât…

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Presedintele Donald…

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Producatorii auto din Germania sunt in fata unei schimbari majore in industrie. Gigantii pietei au decis cum sa actioneze pentru urmatorii ani. Dupa scandalul Dieselgate cauzat de Volkswagen in Statele Unite ale Americii, gigantii industriei sunt pusi in fata unei decizii majore. Autoritatile…

- Statele Unite vor castiga razboiul comercial cu China, a dat asigurari duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…