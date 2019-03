Atac cu grenadă la Consulatul Rusiei din Atena Zona in care se afla consulatul, intr-un cartier de la periferia Atenei - Halandri -, a fost izolata rapid, iar la fata locului au fost trimisi genisti, a anuntat un oficial, potrivit news.ro.



Atacul a fost comis catre ora locala 4.00 (si ora Romaniei), in timp ce consulatul rus era inchis.



Grenada nu a explodat si nu a fost ranit cineva. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

