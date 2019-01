Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu drona s-a soldat joi cu mai multi morti si raniti la o parada prezidata de conducerea militara a Yemenului la o baza a armatei la nord de orasul Aden (sud), au informat surse militare si din randul rebelilor houthi, citate de EFE, conform agerpres.ro. Intre raniti, figureaza seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la prelungirea cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii Nicolae Ciuca, ca, nu poate fi sesizata Curtea Constitutionala, deoarece legea ii permite semnarea decretului de prelungire. "Eu vad ca nu se poate sesiza CCR. Eu am semnat…

- Donald Trump urmeaza sa-l inlocuiasca pe Joseph Dunford din postul de presedinte al Comitetului Sefilor de Stat Major cu Mark Miley, un general cu patru stele aflat in prezent la conducerea Statului Major al US Army, armata terestra americana, relateaza Reuters.

- Un avion al Organizatiei Natiunilor Unite va ateriza luni in capitala Yemenului aflata sub controlul rebelilor houthi, Sanaa, pentru a evacua circa 50 de raniti dintre acestia spre Oman, a anuntat coalitia condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Ca o "masura destinata sa instaureze increderea" inainte…

- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a acceptat evacuarea unor rebeli houthi raniti in Yemen, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Londra, la o zi dupa vizita sefului diplomatiei, Jeremy Hunt, in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. 'Fortele coalitiei vor permite acum…

- ONU a cerut coaliției militare conduse de Arabia Saudita sa opreasca atacurile aeriene din Yemen, in urma carora mor civili și contribuie la „cea mai dura foamete din lume din ultimii 100 de ani”, scrie digi24.ro. Razboiul civil din Yemen a inceput acum trei ani, cand rebelii Houthi – sprijiniți de…