Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite, duminica, intr-o explozie produsa la o uzina de componente electronice, in estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza...

- Sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite, duminica, într-o explozie produsa la o uzina de componente electronice, în estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Peste 15 mașini au fost implicate intr-un carambol pe o autostrada din Mexic. In urma incidentului, cinci persoane și-au pierdut viața, ar alte 19 au fost ranite. Potrivit excelsior.com, carambolul a avut loc sambata, in jurul orei 15:00, pe autostrada care leaga Cardel de Veracruz. In incident au fost…

- Atac terorist in urma cu putin timp. In urma acestui carnagiu sunt cel putin opt morti si 17 persoane ranite Mai multe persoane au fost impușcate, miercuri, intr-o școala din Suzano, un oraș aflat in apropiere de Sao Paulo, a declarat poliția și mass-media braziliana, citand un bilant provizoriu al…

- Doua persoane au murit și șapte au fost ranite, vineri dimineața, la Suceava, intr-un accident intre un microbuz de persoane și o mașina de marfa. Accidentul s-a produs in jurul orei 7.40, in localitate Sasca Noua din comuna Cornu Luncii, ...

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata, joi, în apropiere de o academie de poliție din Bogota, într-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca fiind un

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata joi in apropiere de o academie de poliție din Bogota, intr-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca pe un "act terorist mizerabil", relateaza AFP.

- Un accident tragic s-a produs astazi dimineața pe autostrada A1, in apropierea orașului Sebeș. Doi tineri care se intorceau din Anglia și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un autocamion.