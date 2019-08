Atac cu cuţitul la Lyon. Un mort şi şase răniţi Unul dintre cei doi atacatori a fost arestat, iar celalalt este cautat, a anuntat prefectura din Lyon, fara alte detalii. Atacul a fost comis in jurul orei locale 16:30 (14:30 GMT) in apropierea unei statii de metrou din Villeurbanne, o suburbie a orasului Lyon. Un reporter al AFP a relatat de la fata locului ca a vazut un corp ambalat intr-un sac mortuar si urcat intr-o ambulanta, urme de sange pe jos si un perimetru de securitate format de politie. Anul trecut, un atac cu un colet capcana a ranit 14 persoane in acelasi oras. Autorul, un algerian in varsta de 24 de ani, a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

