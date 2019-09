Stiri pe aceeasi tema

- Afganul suspectat ca a ucis sambata o persoana si a ranit alte opt intr-un atac cu cutit la Villeurbanne, in estul Frantei, a fost inculpat luni pentru 'asasinat si tentative de asasinate', a anuntat parchetul din Lyon, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Judecatorii de instructie l-au sesizat…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala, in conditiile in care productia industriala este puternic afectata de razboiul comercial dintre SUA si China, transmit Reuters…

- Reprezentativa Angliei va intalni SUA, in timp ce Olanda va juca impotriva Suediei in semifinalele Campionatului Mondial de fotbal feminin.Suedia a eliminat campioana olimpica en-titre Germania, scor 2-1, in timp ce Anglia a trecut de Norvegia, scor 3-0. SUA a eliminat Franta, scor…

- Numarul solicitantilor de azil in UE a scazut semnificativ dupa valul din 2015, dar blocul comunitar se confrunta totusi cu o crestere importanta a numarului de aplicatii din partea persoanelor fugite din Venezuela. În 2018, au fost înregistrate 665.000 de aplicaţii, în scădere…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata la tragerea la sorti de vineri, de la Tokyo, in Grupa C a Campionatului Mondial din acest an, alaturi de Ungaria, Spania, Muntenegru, Sengal si Kazahstan. Primele trei clasate din fiecare grupa se califica in cele doua grupe principale. Componenta…

- 48.056 de cititorii unici din Romania a avut SibiuNews pe parcursul lunii mai. Lor li s-au adaugat 5.144 de cititori unici din Germania, 1.834 din SUA, 1.257 din Franța, 1.031 din Italia, 982 din Spania, 719 din Marea Britanie, 421 din Irlanda, 328 din Austria, 286 din Norvegia, 256 din Canada etc.…

- O masina second hand din trei (29,4%) cumparata in primele cinci luni, in Romania, avea kilometri dati inapoi, releva un studiu de specialitate, intocmit de catre reprezentantii unei platforme online, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 masini incluse in studiu, a caror valoare…