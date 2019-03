Atac cu cuţitul la Londra. 4 victime duse la spital Toate victimele erau singure in momentul cand au fost atacate, individul injunghiind victimele in spate. Toate cele patru victime au fost spitalizate, doua dintre ele fiind in stare critica in spital. „Cele patru victime sunt din medii diferite si par sa fi fost alese la intamplare din cauza faptului ca erau singure si vulnerabile. Nu exista nimic care sa sugereze ca acest incident are legatura cu terorismul", a declarat un oficial din cadrul politiei britanice. Se suspecteaza ca atacatorul a actionat singur si ar avea probleme mentale. Un barbat a fost retinut si urmeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

