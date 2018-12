Atac cu cuțitul într-o gară din Franța: Trei persoane au fost rănite Trei femei au fost injunghiate in gara orașului Mulhouse, aflat in estul Franței. Doua dintre acestea sunt in stare critica, fiind internate la un spital din regiune. Atacatorul se afla in custodia poliției. Atacatorul, un tanar a carui varsta este inca necunoscuta, a fost reținut imediat dupa producerea incidentului. Suspectul era incoerent in momentul reținerii, existand indicii ca sufera de probleme mintale, scrie Mediafax . Victimele au rani grave la nivelul toracelui și spatele. Ele au fost transportate de urgența la un spital din apropiere, unde sunt primesc ingrijiri medicale de specialitate.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi jurnalisti s-au plans ca au fost raniti in timpul protestelor de la Paris, potrivit informatiilor difuzate de publicațiile la care lucreaza sau aparute pe retelele sociale. Sunt informații conform carora aceștia au fost maltratati și chiar raniti, in timpul protestelor ”vestelor galbene” de…

- Chiar daca e greu de crezut, sunt unii oameni care inca nu au vazut seria de filme „Singur Acasa”. Ei au urmarit pentru prima data in viața lor secvențe din cunoscuta pelicula americana și au comentat scenele tensionate și amuzante. „Filmul acesta este despre un copil-geniu, care ar trebui sa mearga…

- Mitica Popescu e un actor discret, care rar apare in public. In vara l-am surprins la o “ intalnire” cu tenisul, la Bucharest Open 2018, de la Arenele BNR , iar zilele trecute, la o „intalnire” cu integramele din Libertatea. L-am gasit pe maestrul de 82 de ani, a carui zi de naștere a fost weekendul…

- Șapte copii și mama lor s-au intoxicat din cauza unui generator de benzina, pe care il foloseau la incalzire. Cei opt stateau intr-o locuința improvizata, intr-o baraca, in municipiul Sibiu. Victimele prezentau cefalee și varsaturi, iar apelul la 112 a fost dat inițial de un vecin, apoi a revenit și…

- La Exatlon, se joaca vineri seara „cel mai important joc de protecție”. Acesta va determina echipa caștigatoare, iar Cosmin Cernat a prezentat ambele scenarii care vor duce la desemnarea echipei victorioase. Prezentatorul de la Exatlon Romania a explicat ce se va intampla daca oricare din cele doua…

- Guvernul a trimis vineri o sesizare catre Curtea Constituționala, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi și Dezvoltare Regionala. In textul trimis de Executiv catre CCR s-a strecurat, insa, o greșeala. Astfel, in cererea…

- „Micul Messi”, copilul din Afganistan care a devenit celebru dupa ce a confecționat tricoul idolului sau dintr-o punga de plastic- a fost nevoit sa fuga de acasa, pentru a doua ora, din cauza amenințarilor talibanilor. Familia lui Murtaza Ahmadi, acum in varsta de șapte ani, și-a parasit in miez de…

- Trei femei au fost injunghiate in gara orașului Mulhouse din estul Franței, doua dintre victime fiind in stare critica, relateaza presa locala, care mai precizeaza ca presupusul atacator a fost reținut de poliție. Atacul s-a produs in jurul orei locale 15:00 (ora Romaniei, 16:00), potrivit site-ului…