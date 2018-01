Atac cu cutitul in Rusia: Un cadru didactic si 11 elevi raniti la scoala din Perm

Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica generala intr-o scoala din regiunea rusa Perm, dupa ce doi elevi inarmati cu cutite s-au luat la bataie intr-o sala de clasa. 14 copii si un profesor au fost raniti dupa ce au incercat sa-i desparta.

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Liderii rusi au pozitionat tara in "opozitie directa cu Occidentul", provocand ingrijorari ca relatiile intre cele doua parti sunt la nivelul cel mai ostil de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul de externe britanic Boris Johnson, relateaza dpa. "Relatiile…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- I.S. „Calea Ferata din Moldova” dezminte speculațiile aparute in presa ce vizeaza circulația garniturilor de pe cursa Chișinau – Moscova. I.S. „Calea Ferata din Moldova” nu a recepționat nici un act confirmativ din partea administrației cailor ferate din Ucraina care ar proba informațiile aparute in…

- Un șofer de microbuz școlar din județul Vaslui a fost prins baut la volan de catre polițiști, miercuri, in timp ce transporta la școala 15 elevi. Cu o alcoolemie de 0,41 la mie in aerul expirat, barbatul va fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Viața a 15 elevi din localitatea…

- Mogulul Vlad Plahotniuc, liderul partidului democrat din Moldova, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie din Moscova a emis un mandat de arestare, potrivit presei ruse.

- Un cadru didactic de la o scoala din Bucuresti a fost prins in timp ce primea suma de 400 de euro pentru a transfera un elev, informeaza un comunicat al DGA transmis vineri AGERPRES. "La data de...

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic, a fost retinut pentru 24 de ore, miercuri seara, de catre politisti, el fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice.Citeste…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Ministerul Justiției al Rusiei a publicat prima lista al mass-media carora le-a fost acordat statutul de ”agent strain”. Potrivit site-ului ministerului, lista cuprinde noua publicatii si media: Vocea Americii, Radio Europa Libera / Radio Liberty, Kavkaz.Realii, Krym.Realii, postul tv „Nastoyașceye…

- Avarie de proportii la o magistrala de apa calda din estul capitalei Rusiei, Moscova. Opt oameni au fost raniti in urma incidentului. Victimele s-au ales cu diverse arsuri, iar una dintre ele a fost internata in stare grava.

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Sudanul este prima țara araba care a intrat in posesia unui lot de aeronave de vanatoare Su-35 de a patra generație, fabricate in Rusia. Livrarea a avut loc in ajunul primei vizite a președintelui Omar Ahmed al-Bashir la Moscova, care va avea loc joi.

- Tragedie pe o sosea din Rusia. Potrivit informațiilor, 15 oameni au murit si patru au fost raniti intr-un grav accident produs in Republica Mari El. Microbuzul in care se aflau victimele a intrat in coliziune cu un camion care transporta busteni, la 600 de kilometri de Moscova.

- 14 persoane au murit si alte cinci au fost ranite in urma unei coliziuni intre un microbuz si un camion greu in republica rusa Mari El, la 600 kilometri est de Moscova, anunta autoritatile locale, citate de AFP.

- Scoala groazei RECLAMATIE…Un parinte, Constantin Luchian, a carui copil invata la Scoala primara din Riscani, comuna Danesti, aduce acuzatii grave femeii de serviciu, Iov Doinita. Barbatul sustine ca aceasta vine bauta la scoala, le vorbeste urat copiilor, pe care i-a amenintat ca ii va omori, otravindu-i.…

- Incidentul s-a produs la scoala gimnaziala din localitatea Vacarea, judetul Gorj. Aproximativ 30 de elevi au fost evacuati din sala de clasa din cauza fumului ce iesea din soba. Din fericire nimeni nu a fost intoxicat. Profesorii ar fi scos copiii afara și au chemat parinții sa ii ia acasa. Acestia…

- Grav incident la o școala din Alexandria. O bucata din tencuiala tavanului a cazut peste elevi chiar in timpul orelor. Trei copii au fost raniți. Doi dintre ei au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Cursurile au fost suspendate in toata școala.

- Șase persoane au murit și trei au fost ranite in prabușirea parțiala a unei cladiri cu noua etaje joi la Ijevsk, la 1.000 km est de Moscova, potrivit unui nou bilanț anunțat vineri de autoritațile locale ruse și citat de AFP. "Sunt trei raniți și șase morți",…

- Irina-Demetra Șușnea Barladeanca Irina-Demetra Șușnea, eleva in clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, va reprezenta județul la faza internaționala a Olimpiadei de Rusa, de luna viitoare. Barladenii au din nou un motiv de mandrie: singurul elev din județ care s-a calificat la…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile...

- O explozie puterica a zguduit o școala din nord-vestul țarii africane Tanzania, dupa ce mai mulți copii au gasit o grenada și s-au jucat cu ea. Cel puțin șase au murit și alți 25 au fost raniți in urma deflagrației, relateaza BBC news. Incidentul a avut loc in regiunea Kahera, aflata in apropiere de…

- Atac terorist in metropola americana New York. Opt oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce o camioneta a intrat pe o pista destinata biciclistilor. Potrivit informatiilor preliminare, cinci victime sunt din Argentina si una din Belgia.

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- 17 copii din localitatea braileana Victoria au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean din Braila dupa ce s au intoxicat cu antigel. Incidentul s a produs chiar in scoala din localitate, relateaza Digi 24.Se pare ca este vorba despre o lucrare la centrala termica a scolii, in urma careia antigelul…

- Toader: Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat pe Facebook ca proiectul de modificare a legilor justitiei este finalizat, precizand ca prioritar este de acum planul cerut de CEDO privind conditiile din inchisori. "Este…

- Ceața intarzie zborurile la Cluj Cinci curse aeriene interne si internationale operate, miercuri, pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj, inregistreaza intarzieri din cauza cetii. Directorul operational al Aeroportului International „Avram Iancu" Cluj, Iuliu Pop, a declarat ca sunt…