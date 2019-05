Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane, printre care 13 eleve care se ducea la scoala, au fost ranite marti dimineata intr-un atac cu cutitul in orasul Kawasaki, la sud de Tokio, potrivit anuntului facut de pompierii japonezi, transmite AFP.

- ​Un grup de copii din orașul japonez Kawasaki a fost atacat de un barbat înarmat cu un cuțit, în timp ce aceștia așteptau autobuzul școlii, potrivit BBC News. Cel puțin 16 persoane au fost ranite, iar poliția a confirmat moartea unei fetițe. Dupa atac, suspectul s-a sinucis folosind…

- Viața cumplita pentru un copil de 12 ani din județul Dambovița. Baiatul era exploatat ca un sclav și pus sa munceasca in condiții grele. Chiar tatal lui il trimitea la munca, evident contra cost. Inca de anul trecut, dupa cum au descoperit autoritațile.

- Presedintele Klaus Iohannis considera "dureroasa si revoltatoare" tragedia recenta din judetul Iasi in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, seful statului subliniind ca este imperativ ca toate unitatile de invatamant sa aiba avize sanitare,…

- Fosta sotie a lui Cristi Borcea si-a refacut viata si planuieste sa faca un copil in viitorul apropiat, scrie ciao.ro. Alina Vidican a trecut peste separarea de Cristi Borcea, iar de mai bine de doi ani si-a facut o alta viata departe de el si de tara, stabilindu-se in Miami, SUA. Locuieste…

- Asociația Salveaza o inima a inceput o noua campania de strangere de fonduri de data aceasta pentru micuța Toma Rebecca, aceasta fiind diagnosticata cu scolioza toraco-lombara severa. Micuța Toma Rebecca de numai 12 ani a fost diagnosticata, in urma unor consultații cu scolioza grava; doctorii recomandandu-i…

- Un copil de 5 ani și un tanar de 19 ani au murit in urma unui accident rutier cumplit, produs in comuna valceana Tetoiu. Autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, iar pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic.

- Chef Catalin Scarlatescu a facut marturisiri despre femeile din viața sa. Acesta este decis sa aiba un copil. "Daca o femeie are creier are tot ce ii trebuie. Nu exista o matrice, n-am alergat dupa avocate, medici. Am avut in viața mea cel putin cateva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul…