Stiri pe aceeasi tema

- Aagresiune cu arma alba a avut loc in aceasta duminica dupa-amiaza in gara din Mulhouse, in regiunea Alsacia, in nord-estul Frantei, informeaza Franceinfo, care a obtinut informatii de la parchetul orasului.Potrivit deputatului de Haut-Rhin, Bruno Fuchs, o prima femeie a fost injunghiata in…

- Masa rotunda cu tema „Tezaurul cultural si tehnic al judetului Caras-Severin – Resita si fabricatia de locomotive cu abur, pe placa turnanta a Istoriei Nationale“ a prilejuit readucerea in atentia opiniei publice importanta mostenirii unuia dintre cele mai importante bunuri de patrimoniu,…

- Serviciile franceze de Securitate au retinut un functionar public care este suspectat ca ar fi furnizat informatii guvernamentale catre un spion din Coreea de Nord, a informat luni o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Romanca, de profesie medic stomatolog, a fost condamnata la trei ani de inchisoare in Franța, dupa ce ar fi mutilat peste 20 de pacienți, intr-o perioada de doi ani. Anne-Marie Seserman, supranumita „macelarul”, este acuzata ca unei persoane i-a scos 10 dinți sanatoși, deși venise la cabinetul stomatologului…

- Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati,…

- Fortele militare ale SUA, Turciei si Frantei trebuie sa paraseasca "imediat" Siria, a cerut sambata de la tribuna ONU seful diplomatiei siriene, Walid al-Moualem, indemnand totodata refugiatii sirieni sa revina in tara, informeaza France Presse. "Ele trebuie sa se retraga imediat si fara nicio…

- Franța reformeaza din temelii sistemul de sanatate. Ambițiile președintelui Emmanuel Macron vizeaza eforturi bugetare consistente - 3 miliarde și jumatate de euro pentru sanatate in urmatorii 4 ani. Are detalii corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.