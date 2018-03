Atac cu cutitul in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena. Agresorul a fost ucis

Stiri pe aceeasi tema

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul Brasovului, de o persoana necunoscuta, in urma unui conflict spontan. Agresorul este cautat de politisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un afgan în vârsta de de 23 de ani a recunoscut, joi, ca este autorul celor doua atacuri cu cutitul comise miercuri seara, în zona celebrului parc Prater si soldate cu patru raniti, dintre care unul este în stare critica, a

- Un afgan de 23 de ani a recunoscut joi ca este autorul a doua atacuri cu cutitul comise pe strada la Viena, soldate cu patru raniti, dintre care unul este in stare critica, a anuntat politia, relateaza AFP. Suspectul a negat ca ar fi vorba de vreo motivatie politica. Retinut miercuri seara la scurt…

- Patru oameni au fost atacați cu cuțite și raniți grav in capitala Austriei, Viena. Agresiunile au avut loc miercuri seara, in plina strada, dar nici pana acum nu se știe nimic despre atacator sau motivele sale.

- Incident violent la Spitalul de Psihiatrie din Braila, unde un paznic al unitatii medicale s-a trezit atacat cu cutitul, luni seara, de un individ care venise în vizita si nu a fost lasat sa intre în interiorul spitalului.

- Un șofer de tir nervos din Stanilești a generat panica in casa și familia poștașului din comuna. Suparat ca nu iși primește suma de 50 lei pe o curea oferita factorului poștal in preajma Craciunului, barbatul nu a mai stat pe ganduri și a inceput sa atace casa și mașina poștașului cu pietre.

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- PNL a atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care judecatorii constitutionali vor avea imunitate sporita, in conditiile in care pentru inceperea urmaririi penale sau pentru arestare este necesar avizul a doua treimi dintre cei care compun plenul Curtii.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- INCREDIBIL… Chiar daca pare neverosimil, Elena Roman, femeia de 41 de ani, din comuna Ivanesti, violata de un consatean cu cutitul la gat, a renuntat la acuzatii si l-a iertat pe agresor. Din acest motiv, magistratii Judecatoriei Vaslui au dispus incetarea procesului penal si punerea in libertate a…

- Barbatul atacat si taiat in zona gatului cu un ciob de sticla, in timpul agresiunii petrecute in 25 ianuarie, in parcarea unui bloc nelocuit din Zalau, a decedat in urma cu cateva zile pe patul de spital. Potrivit lui Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, anchetatorii…

- Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a incetat sa mai functioneze, vineri, cu putin timp inaintea ceremoniei de deschidere, la fel ca si reteaua wireless de pe Stadionul Olimpic, din cauza unui atac al hackerilor, au dezvaluit organizatorii competitiei, scrie

- Un tanar de 22 de ani cunoscut ca și consumator de droguri și-a injunghiat unchiul și matușa, dupa care a incercat sa dispara. Evenimentul in urma caruia și-a pierdut viața un barbat de 55 de ani iar o femeie de 53 de ani a fost ranita s-a produs duminica seara, in municipiul Buzau. Agresorul a fost…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

- Luni, un tanar de 29 de ani din Lunca Ilvei a fost injunghiat in zona abdominala de catre un batran de 80 de ani. Ieri, batranul a fost reținut, urmand sa fie propus astazi pentru arest preventiv.

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Renumitul violonist și compozitor EDVIN MARTON, apreciat pentru stilul sau unic de a fuziona muzica clasica cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din București, pe 20 aprilie, incepand cu ora 19:30. Spectacolul pe care Edvin Marton il va prezenta publicului de la București,…

- Un batrân s-a ales cu rani adânci, dupa ce un animal necunoscut i-a intrat în casa într-o noapte și l-a atacat. Fotografiile arata plagi adânci pe brațe, iar batrânul din Leicester povestește ca atacul s-a petrecut în timp ce dormea. Din cauza întunericului,…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Un elev de clasa a VIII-a, de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Peștișani, a primit ieri un pumn de la tatal unei colege, pentru ca ar fi aruncat cu bulgari de zapada spre aceasta. Altercația a avut loc in curtea școlii, intr-o pauza, imaginile fiind surprinse și de camerele…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- UPDATE, ora 14:52 – Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii in care se aflau. Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. Una…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Noul ministru austriac de interne Herbert Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, extrema dreapta) a declansat joi o polemica prin propunerea de cantonare a solicitantilor de azil in mod 'concentrat' in centre speciale, un termen interpretat ca facand trimitere la lagarele de concentrare…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP. 'Zece drone incarcate cu explozivi…

- Despre apele minerale din Transilvania apar date inca din secolul al XVII-lea. Acestea au atras atentia inclusiv a curtii imperiale de la Viena, care ii cere guvernatorului de Sibiu sa le cerceteze cu ajutorul medicilor si sa identifice proprietatile. Apa minerala din Singeroz-Bai era recomandata, de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca social-democrații vor incerca sa stabileasca pana in primavara, adica inainte de viitorul congres la partidului, un candidat pentru alegerile prezidențiale din 2019. Ștefanescu sugereaza deja ca acel candidat va fi atacat de „statul paralel”.…

- Potrivit Comunicatului de presa al USR Buzau, “…din bugetul municipiului Buzau, pentru iluminatul ornamental-festiv din perioada sarbatorilor de iarna 2017 /2018 s-au cheltuit 888.000 lei, pentru patinoarul artificial din Piața Dacia 160.000 lei. Concertul Johann Strauss Ensemble & Russel McGregor,…

- Polițiștii reșițeni au intrat in alerta seara trecuta, dupa ce la 112 au fost raportate doua talharii in zona Parcului Siderurgistului. Din primele informații era vorba despre doua persoane, barbați, din care unul a folosit un cuțit, care au deposedat, prin amenințare și violența, un barbat de telefonul…

- Un accident feroviar s-a produs vineri seara in Austria, la Kritzendorf, in apropiere de capitala Viena. Doua trenuri regionale s-au ciocnit, accidentul fiind soldat cu 17 raniti, dintre care patru sunt in stare grava, relateaza presa internationala, citata de News.ro.

- Scandal intre doi frati din Mehedinti, incheiat la spital pentru unul dintre ei, iar celalalt a ajuns in arestul IPJ Mehedinti. Totul ar fi pornit de la un pahar de bautura, apoi cei doi au ajuns la cearta. Cu un cutit, unul l-a lovit pe celalalt. Doar medicii sositi prompt la locul agresiunii au facut…

- Consiliul Județean a bifat probabil ultima ședința ordinara a anului 2017. Intrați deja in atmosfera specifica sarbatorilor de iarna, consilierii au votat rapid tot ce era pe ordinea de zi.

- Avionul care a sosit marti de la Viena pe aeroportul din Sibiu a lovit o pasare la aterizare si are probleme tehnice, motiv pentru care nu a mai putut efectua zborul retur de la Sibiu la Viena, aceasta cursa fiind anulata, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES."Va comunicam faptul…

- Un atac bizar a avut loc la Botoșani. Un barbat a fost atacat in mijlocul strazii de un individ care l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-a spus sa se dezbrace. Victima a refuzat, așa ca agresorul a...

- O femeie in vatsta de 44 de ani, cunoscuta cu afectiuni psihice, a fost retinuta, vineri seara, de politistii din Ploiesti. Aceasta este acuzata ca a amenintat cu cutitul o adolescenta. Incidentul s-a petrecut intr-un autobuz care face legatura intre centrul orasului si Gara de Vest.

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Preesdintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu vine cu vesti excelente pentru persoanele ce dau o lupta grea cu o boala nemiloasa: cancerul. Astfel, acesta a anuntat ca exista psoiblitatea ca la Spitalul Judetean sa fie realizat un Centru de Radioterapie, un centru ce ar reprezenta un ajutor urias…

- "Sunt, si eu, la randul meu, 'ingrijorat' de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra, Canada, pe teritoriul Romaniei. Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra, va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este…

- O agresiune petrecuta in plina strada a fost sesizata luni la pranz, de o femeie de 29 de ani din Dornesti. Ea ii anunta pe politisti ca prietenul sau, un barbat din aceeasi localitate, a fost batut in fata primariei si apoi in localul acesteia, de doi indivizi, tata si fiu. Un echipaj ajuns de ...